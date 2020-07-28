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Из 162 фармсредств, которые врачи планеты используют для лечения пациентов с COVID-19, почти два десятка производят в Борисове

28 июля 2020 16:53
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Новости Беларуси. Белорусские производители учатся у сильнейших. В том числе и гибкости в реагировании на потребности рынка. Пандемия для многих стала импульсом для пересмотра и планов, и ассортимента, рассказали в проекте «Сделано».  

Из 162 фармсредств, которые врачи планеты используют для лечения пациентов с COVID-19, почти два десятка производят в Борисове-1

Елена Литвинова, начальник управления фармпредприятия:  
Очень вовремя были наши работы по созданию отечественного антибиотика «Азитромицин». Причем это препарат, который будет производиться по полному технологическому циклу.  

Из 162 фармсредств, которые врачи планеты используют для лечения пациентов с COVID-19, почти два десятка производят в Борисове-4

Из 162 отечественных фармсредств, которые сегодня врачи планеты используют для лечения пациентов с COVID-19, почти два десятка производят в Борисове. И это экстренный ответ на современный вызов.  

Из 162 фармсредств, которые врачи планеты используют для лечения пациентов с COVID-19, почти два десятка производят в Борисове-7

Евгений Тарасенко, гендиректор фармпредприятия:  
Мы все свои резервы направили на увеличение производства по именно вот этим 19 позициям, которые входят в так называемый реанимационный перечень. Менее востребованы препараты на данный момент сняли либо снизили объемы их производства и загрузили освободившиеся мощности.  

Из 162 фармсредств, которые врачи планеты используют для лечения пациентов с COVID-19, почти два десятка производят в Борисове-10

Сергей Казакевич, гендиректор управляющей компании холдинга «Белфармпром»:  
Когда весь мир столкнулся с эпидемиологической ситуацией, очень остро мы почувствовали, что то внимание, которое государство оказывало фармпромышленности, оно не зря. Сегодня, когда все государства направляют все усилия для борьбы и лечения пневмонии, применяются в основном как раз традиционные препараты – это антибиотики, препараты для лечения заболеваний легких, сердечно-сосудистые и так далее.  

Из 162 фармсредств, которые врачи планеты используют для лечения пациентов с COVID-19, почти два десятка производят в Борисове-13

Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Павел Нитов, Екатерина Лабусова.   

# Коронавирус # Здоровье # Елена Литвинова # Евгений Тарасенко # Сергей Казакевич # Фотофакт

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