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Кремль принял к сведению заявление Трампа о новом сроке для перемирия

29 июля 2025 12:47
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Кремль принял к сведению заявление Трампа о новом сроке для перемирия-0

В Кремле ответили на заявление главы США Дональда Трампа о том, что он сокращает сроки разрешения конфликта в Украине и отказался от общения с российскими лидерами. Об этом пишет ТАСС.

Так, пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявление Трампа было принято во внимание.

«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее», – сказал он. 

Изначально Трамп дал Москве и Киеву 50 дней для достижения соглашения, пригрозив торговыми тарифами. Позднее он сократил срок до 10-12 дней, выразив свое недовольство ситуацией и не желая общаться с лидером РФ Владимиром Путиным, но не уточнил деталей.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дмитрий Песков

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