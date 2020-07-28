Новости экономики за 28.07.2020

Новости Беларуси. В каких городах Беларуси в ближайшие годы модернизируют водоочистные сооружения, сколько стран сейчас на экспортной карте БелАЗа и на каком месте Беларусь в мировом ТОП экспортеров грузовых машин? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти половина экспорта – в Российскую Федерацию. БелАЗ рассказал о некоторых итогах первого полугодия. Кроме России в первую пятёрку основных покупателей вошли Индия, Великобритания, Монголия и Украина. Всего же в 2020 году продукция завода разъехалась в 37 стран мира. Среди них на предприятии особо выделяют США, Казахстан, Узбекистан и Грузию.

БЕЛАРУСЬ В МИРОВОМ ТОП-25 ЭКСПОРТЕРОВ ГРУЗОВИКОВ

Беларусь оказалась единственным представителем СНГ в мировом ТОП-25 экспортеров грузовых автомобилей. Наша страна расположилась на 24-м месте между Португалией и Финляндией.