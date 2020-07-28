Прямой эфир

Новости экономики за 28.07.2020

28 июля 2020 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В каких городах Беларуси в ближайшие годы модернизируют водоочистные сооружения, сколько стран сейчас на экспортной карте БелАЗа и на каком месте Беларусь в мировом ТОП экспортеров грузовых машин? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каких городах Беларуси улучшится качество воды?

Новости экономики за 28.07.2020-1

Почти половина экспорта – в Российскую Федерацию. БелАЗ рассказал о некоторых итогах первого полугодия. Кроме России в первую пятёрку основных покупателей вошли Индия, Великобритания, Монголия и Украина. Всего же в 2020 году продукция завода разъехалась в 37 стран мира. Среди них на предприятии особо выделяют США, Казахстан, Узбекистан и Грузию.

БЕЛАРУСЬ В МИРОВОМ ТОП-25 ЭКСПОРТЕРОВ ГРУЗОВИКОВ

Беларусь оказалась единственным представителем СНГ в мировом ТОП-25 экспортеров грузовых автомобилей. Наша страна расположилась на 24-м месте между Португалией и Финляндией.

Новости экономики за 28.07.2020-4

Экспортная выручка за 2019 год превысила 2 миллиарда рублей. У идущей на 27-м месте России результат меньше почти в два раза.

На БУТБ продали молока в три раза больше, чем за весь 2019 год

Тройку мировых лидеров составили Мексика, США и Германия. Каждая из них от продаж грузовиков выручила сумму, равную примерно 3 миллиардам рублей.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Выборы выборами, а кушать все хотят». Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной в Несвижском районе
27 июля 2020 17:49

«Выборы выборами, а кушать все хотят». Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной в Несвижском районе

Новости экономики за 27.07.2020
27 июля 2020 14:48

Новости экономики за 27.07.2020

Цены на золото обновили рекорд 2011 года
27 июля 2020 14:44

Цены на золото обновили рекорд 2011 года