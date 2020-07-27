«Выборы выборами, а кушать все хотят». Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной в Несвижском районе

Новости Беларуси. Урожай зерна с учетом кукурузы в Беларуси должен составить минимум 9,5 миллионов тонн, и уборочная кампания сегодня гораздо важнее политической. На этом 27 июля сделал акцент Президент во время рабочей поездки в Несвижский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым делом Александр Лукашенко направился в поле. Глава государства ознакомился с уборкой озимой пшеницы. Президенту доложили о ходе жатвы. «Урожай будет намного выше 2019 года». Иван Крупко рассказал об уборочной-2020 в цифрах

Несвижский район традиционно входит в число лидеров в стране. Средняя урожайность там уже почти 65 центнеров с гектара. Кроме того, Александр Лукашенко посетил Несвижский завод детского питания. Все подробности рабочей поездки главы государства – у Алены Сыровой.

Алена Сырова, корреспондент:

Идеальная картинка. Спелые колосья. После работы комбайнов этот пейзаж станет другим. Уборочная зерновых в стране в разгаре. И здесь, в полях, те, кто просто делает свое дело, ценит тех, кто им в этом помогает и уж точно не терзается муками выбора (он для них очевиден). 8 000 комбайнов и еще больше белорусов сегодня трудятся на миллионах гектарах полей, где колосятся пшеница и рожь, растут кукуруза и гречиха, почти убран рапс.

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания И хотя в графике Президента сегодня значилось другое мероприятие, можно было ожидать, что новую рабочую неделю Александр Лукашенко начнет в полях. Пандемия ли, электоральная кампания – посевная и уборочная всегда на особом контроле.

От того, сколько намолотим, запасем для себя и продадим другим, зависит экономическая безопасность Беларуси – отсюда прежде всего интерес главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы – это уже вторично. Кто бы тут не был Президентом и губернатором, хлеб нужен будет всегда. И не дай бог повторить 90-е годы. Президент Беларуси о зарплатах сельчан: «Уравниловки быть не должно»

О главном на данный момент говорить решили на одном из полей Минской области. Принадлежит оно хозяйству «Новая жизнь», лучшему по урожайности в регионе.

– Ну сколько оно у тебя, под 100 дает?

– Да, 97.

– Ну вот это урожай. Такой показатель – идеал, к которому нужно стремиться. Понятно, что многое зависит и от качества почв, и от сорта растений, и от ухода за ними. И потому отрадно, что в этом году абсолютно все регионы показывают большую урожайность, в среднем на почти 4,5 центнера с гектара.

Этого достаточно, чтобы рассчитывать на урожай колосовых в 8 миллионов тонн. Минсельхозпрод: мы ждём 8 миллионов тонн хлеба в этом году Прибавим к ним еще 1,5 миллиона тонн зерна кукурузы – вот она, задача-минимум. Вполне достижимая, если не сбавлять темпа. Пока же от прошлого 2019 года слегка отстаем