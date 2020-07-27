Прямой эфир

«Выборы выборами, а кушать все хотят». Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной в Несвижском районе

27 июля 2020 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Урожай зерна с учетом кукурузы в Беларуси должен составить минимум 9,5 миллионов тонн, и уборочная кампания сегодня гораздо важнее политической. На этом 27 июля сделал акцент Президент во время рабочей поездки в Несвижский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым делом Александр Лукашенко направился в поле. Глава государства ознакомился с уборкой озимой пшеницы. Президенту доложили о ходе жатвы.

«Урожай будет намного выше 2019 года». Иван Крупко рассказал об уборочной-2020 в цифрах

«Выборы выборами, а кушать все хотят». Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной в Несвижском районе-1

Несвижский район традиционно входит в число лидеров в стране. Средняя урожайность там уже почти 65 центнеров с гектара. Кроме того, Александр Лукашенко посетил Несвижский завод детского питания.

Все подробности рабочей поездки главы государства – у Алены Сыровой.

«Выборы выборами, а кушать все хотят». Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной в Несвижском районе-4

Алена Сырова, корреспондент:
Идеальная картинка. Спелые колосья. После работы комбайнов этот пейзаж станет другим. Уборочная зерновых в стране в разгаре. И здесь, в полях, те, кто просто делает свое дело, ценит тех, кто им в этом помогает и уж точно не терзается муками выбора (он для них очевиден).

8 000 комбайнов и еще больше белорусов сегодня трудятся на миллионах гектарах полей, где колосятся пшеница и рожь, растут кукуруза и гречиха, почти убран рапс.

«Выборы выборами, а кушать все хотят». Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной в Несвижском районе-7

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания

И хотя в графике Президента сегодня значилось другое мероприятие, можно было ожидать, что новую рабочую неделю Александр Лукашенко начнет в полях. Пандемия ли, электоральная кампания – посевная и уборочная всегда на особом контроле.

«Выборы выборами, а кушать все хотят». Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной в Несвижском районе-10

От того, сколько намолотим, запасем для себя и продадим другим, зависит экономическая безопасность Беларуси – отсюда прежде всего интерес главы государства.

«Выборы выборами, а кушать все хотят». Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной в Несвижском районе-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы – это уже вторично. Кто бы тут не был Президентом и губернатором, хлеб нужен будет всегда. И не дай бог повторить 90-е годы.

Президент Беларуси о зарплатах сельчан: «Уравниловки быть не должно»

«Выборы выборами, а кушать все хотят». Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной в Несвижском районе-16

О главном на данный момент говорить решили на одном из полей Минской области. Принадлежит оно хозяйству «Новая жизнь», лучшему по урожайности в регионе.

«Выборы выборами, а кушать все хотят». Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной в Несвижском районе-19

Ну сколько оно у тебя, под 100 дает?
Да, 97.
Ну вот это урожай.

Такой показатель – идеал, к которому нужно стремиться. Понятно, что многое зависит и от качества почв, и от сорта растений, и от ухода за ними. И потому отрадно, что в этом году абсолютно все регионы показывают большую урожайность, в среднем на почти 4,5 центнера с гектара.

«Выборы выборами, а кушать все хотят». Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной в Несвижском районе-22

Этого достаточно, чтобы рассчитывать на урожай колосовых в 8 миллионов тонн.

Минсельхозпрод: мы ждём 8 миллионов тонн хлеба в этом году

Прибавим к ним еще 1,5 миллиона тонн зерна кукурузы – вот она, задача-минимум. Вполне достижимая, если не сбавлять темпа. Пока же от прошлого 2019 года слегка отстаем

«Выборы выборами, а кушать все хотят». Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной в Несвижском районе-25

Александр Лукашенко из Несвижа улетал на вертолете, а значит, наверняка не упустил возможность оценить расстановку сил в полях, где сегодня действительно важное сражение.

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 27.07.2020
27 июля 2020 14:48

Новости экономики за 27.07.2020

Цены на золото обновили рекорд 2011 года
27 июля 2020 14:44

Цены на золото обновили рекорд 2011 года

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии
26 июля 2020 21:20

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии