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Новости по тегу #Белорусские лекарства

От первых аптек до высоких технологий: какой путь прошла белорусская фармацевтика
25 сентября 2026 17:45

От первых аптек до высоких технологий: какой путь прошла белорусская фармацевтика

«Белфармация» запустила фармабот – он поможет в поиске лекарств
30 мая 2026 06:51

«Белфармация» запустила фармабот – он поможет в поиске лекарств

От компонентов к готовой таблетке – как производят лекарственные препараты на новом заводе в Несвиже
18 марта 2026 14:13

От компонентов к готовой таблетке – как производят лекарственные препараты на новом заводе в Несвиже

Лекарства будущего! В Беларуси разработали уникальные медпрепараты
25 января 2026 17:03

Лекарства будущего! В Беларуси разработали уникальные медпрепараты

Линейка лекарств расширяется! Какие задачи ставит перед собой фармотрасль Беларуси?
08 января 2026 17:32

Линейка лекарств расширяется! Какие задачи ставит перед собой фармотрасль Беларуси?

В БГУ создают новый препарат для лечения и профилактики заболеваний крупного рогатого скота
19 ноября 2025 08:05

В БГУ создают новый препарат для лечения и профилактики заболеваний крупного рогатого скота

Белорусы доверяют отечественным лекарствам? Провизор рассказала о соответствии мировым стандартам
22 октября 2025 18:15

Белорусы доверяют отечественным лекарствам? Провизор рассказала о соответствии мировым стандартам

По 30 млн упаковок в год – побывали на одном из ведущих фармзаводов Беларуси
22 октября 2025 14:40

По 30 млн упаковок в год – побывали на одном из ведущих фармзаводов Беларуси

Экспорт лекарств превысил 206 млн долларов! Как развивается отечественная фармакология?
15 октября 2025 17:34

Экспорт лекарств превысил 206 млн долларов! Как развивается отечественная фармакология?

Белорусские лекарства на экспорт: что выбирают зарубежные коллеги?
12 октября 2025 17:58

Белорусские лекарства на экспорт: что выбирают зарубежные коллеги?

«Не надо руки выкручивать» – Лукашенко о механизме работы государственных и частных фармпредприятий
15 августа 2025 17:44

«Не надо руки выкручивать» – Лукашенко о механизме работы государственных и частных фармпредприятий

Лукашенко: Витебский регион имеет все предпосылки для создания мощного объединения в области биофармацевтики
15 августа 2025 17:37

Лукашенко: Витебский регион имеет все предпосылки для создания мощного объединения в области биофармацевтики