Новости по тегу #Белорусские лекарства

Сегодня Беларусь на 85% обеспечивает больницы собственными лекарственными препаратами. К такому результату привели развитие технологий, научной мысли и труд людей, влюбленных в свою профессию.
Сервис уже доступен
На предприятии установлено свыше 10 единиц современного оборудования для минимизации контактов человека с открытым продуктом.
Если раньше о собственных онкопрепаратах можно было только мечтать, то сегодня они вполне уверенно смещают с полок импортные аналоги.
Сегодня в портфеле белорусских производителей около 1800 лекарств, и линейка постоянно расширяется: зарегистрированы десятки новых наименований – от средств для лечения диабета до современных противоопухолевых и антибактериальных лекарств.
В большей степени лекарство будет нацелено на лечение вирусной диареи. Заболевание в основном распространено среди молодняка и вызывает снижение активности, расстройство желудка, лихорадку.
«Есть такие параметры, как GCP, GPP, GMP и так далее. И все наши белорусские производства имеют эти сертификаты», – объяснила Маргарита Грицкевич.
Фармзавод входит в четверку лидеров по объемам производства и реализации препаратов.
Белорусская фармацевтика не только полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка, но и активно заявляет о себе на международной арене. Наши лекарства можно найти в аптеках 30 стран.
«Экспортный потенциал и экспортное взаимодействие являются одним из локомотивов развития нашей отрасли».
«А нам не руки выкручивать надо. Нам надо объединяться и вместе работать», – добавил белорусский лидер.
«Но только ли Витебский регион? Поэтому здесь надо шире говорить не только о Витебском регионе, но шире в масштабах страны», – добавил глава государства.
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