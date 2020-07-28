От 3 до 5 лет: как делают дженерики

Новости Беларуси. Дженерики – это копии зарубежных лекарственных оригиналов, рассказали в проекте «Сделано». Как только истекает срок патентной защиты, производители мира получают полное право приступить к выпуску аналогов. Их отличие от оригинала лишь в составе вспомогательных компонентов. Действующее вещество одинаковое.

Евгений Тарасенко, гендиректор фармпредприятия:

Разработки: как смешать, выстоять, спрессовать, выдержать – это все делается в наших лабораториях. В среднем от трех до пяти лет занимает воссоздание аналога. Если в денежном эквиваленте, где-то порядка до миллиона рублей.