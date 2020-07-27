Новости экономики за 27.07.2020

Новости Беларуси. Почему стоимость золота превысила многолетний максимум и продолжает расти? Какие еще продукты стали обязательными в ассортименте магазинов и вредно ли есть ранние арбузы? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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На каждые 10 тысяч человек в Беларуси сейчас приходится 837 мест в различных заведениях общественного питания. Из обновленного статистического обзора следует, что среди объектов больше всего – почти 4 500 – у нас столовых. На втором месте с двукратным отставанием идут кафе, замыкают тройку кофейни и буфеты – их у нас больше 2 000. Внизу рейтинга расположились закусочные и рестораны с результатом чуть больше 500. Меньше всего – только 211 – ресторанов быстрого обслуживания.
В 2020 году общепит, в силу объективных обстоятельств, переживает не лучшие времена. В 2019-м общий товарооборот составил 3 миллиарда рублей.
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