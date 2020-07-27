Новости экономики за 27.07.2020

Новости Беларуси. Почему стоимость золота превысила многолетний максимум и продолжает расти? Какие еще продукты стали обязательными в ассортименте магазинов и вредно ли есть ранние арбузы? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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ПО КОЛИЧЕСТВУ ОБЪЕКТОВ В ОБЩЕПИТЕ ЛИДИРУЮТ СТОЛОВЫЕ И КАФЕ