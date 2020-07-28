Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?

Новости Беларуси. Логойск – один из самых живописных городов-спутников мегаполиса и сегодня фактически фармацевтический кластер региона, рассказали в проекте «Сделано».

Сразу три предприятия разместились на территории бывшего крупного завода. Например, эта молодая компания сходу заняла нишу на рынке, предложив актуальные позиции взамен дорогостоящему импорту.

Фармацевты-промышленники отреагировали на запрос рынка и в пандемию COVID-19 акцентировались на выпуске противовирусных препаратов.

Павел Куксо, замдиректора фармпредприятия:

Это группа противопростудных противовирусных лекарственных средств, которые применяются при гриппе, ОРВИ и прочих простудах. Это прежде всего наш новый противовирусный препарат.

Три новые позиции для предприятия – заявка августа 2020-го. И открытие еще одного цеха.

Павел Куксо, замдиректора фармпредприятия:

Дальше у нас будет в течение этого года еще два новых кардиологических препарата. И в следующем году планируется (у нас сейчас на испытаниях находится) порядка восьми препаратов. И в разработке порядка 35 новых препаратов с перспективой выхода в 2021-2022 годах.