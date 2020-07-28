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Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?

28 июля 2020 16:54
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Новости Беларуси. Логойск – один из самых живописных городов-спутников мегаполиса и сегодня фактически фармацевтический кластер региона, рассказали в проекте «Сделано».   

Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?-1

Сразу три предприятия разместились на территории бывшего крупного завода. Например, эта молодая компания сходу заняла нишу на рынке, предложив актуальные позиции взамен дорогостоящему импорту.  

Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?-4

Фармацевты-промышленники отреагировали на запрос рынка и в пандемию COVID-19 акцентировались на выпуске противовирусных препаратов.  

Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?-7

Павел Куксо, замдиректора фармпредприятия:  
Это группа противопростудных противовирусных лекарственных средств, которые применяются при гриппе, ОРВИ и прочих простудах. Это прежде всего наш новый противовирусный препарат.  

Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?-10

Три новые позиции для предприятия – заявка августа 2020-го. И открытие еще одного цеха.  

Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?-13

Павел Куксо, замдиректора фармпредприятия:  
Дальше у нас будет в течение этого года еще два новых кардиологических препарата. И в следующем году планируется (у нас сейчас на испытаниях находится) порядка восьми препаратов. И в разработке порядка 35 новых препаратов с перспективой выхода в 2021-2022 годах.  

Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?-16

Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Павел Нитов, Екатерина Лабусова.  

# Коронавирус # общество # Павел Куксо # Фотофакт

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