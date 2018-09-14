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Официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан закончен. Подводим итоги

14 сентября 2018 20:59
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Новости Беларуси. Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан закончен. Подводим итоги-1

13 сентября президенты провели переговоры в узком и расширенном форматах. А сегодня встретились в более неформальной обстановке. Александр Лукашенко посетил загородную резиденцию своего узбекского коллеги. Наш Президент стал первым из зарубежных лидеров, кто побывал в «Карнайсае» – это знак особого уважения и дружбы. А между лидерами действительно сложились теплые личные отношения. 14 сентября в неформальной обстановке президенты общались более трех часов.

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Официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан закончен. Подводим итоги-4

В целом визит в Узбекистан уже дал конкретные результаты. Накануне в Ташкенте подписали 16 соглашений. Только по итогам двустороннего бизнес-форума заключили более 80 контрактов на сумму почти в 200 миллионов долларов. До конца 2018 года партнеры разработают дорожную карту сотрудничества.

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Официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан закончен. Подводим итоги-7


 

В Узбекистане проходит выставка белорусских производителей «Made in Belarus». В экспозиции участвуют более 150 наших предприятий. Жители Ташкента смогут познакомиться с белорусскими товарами до 19 сентября. Как отмечают эксперты и бизнесмены, такие выставки – это возможность найти новых партнеров. А что касается проторенных бизнес-дорожек, то накануне открыли новый производственный корпус совместного предприятия «Амкодор-Агротехмаш».

Официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан закончен. Подводим итоги-10

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До конца года здесь выпустят 220 единиц техники, а через несколько лет объемы выпуска превысят 1000 машин ежегодно. В целом промышленную кооперацию партнеры считают движущей силой сотрудничества. А потенциал торговых отношений оценивают в 1 миллиард долларов.

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Официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан закончен. Подводим итоги-13

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Ажиотаж действительно большой. Только что большая группа депутатов парламента, Олий Мажлиса, посетила. Практически все председатели комитетов. Очень заинтересованный разговор на каждом стенде. И то, что мне говорят наши узбекские партнеры – они действительно приятно удивлены той продукцией, которая сегодня здесь представлена.

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Эта выставка ясно показывает, что мы можем дополнять друг друга. И наш общий потенциал может работать на развитие двух наших братских стран.

Официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан закончен. Подводим итоги-16

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Этот визит станет перезагрузкой в отношениях Беларуси и Узбекистана. Александр Лукашенко поручил правительству активно подключаться к разработке новых проектов, а также задействовать потенциал регионов. Планируется, что уже в 2019 году бизнесмены двух стран смогут встретиться в рамках отдельного форума регионов Беларуси и Узбекистана.

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# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Владимир Улахович # Фотофакт

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