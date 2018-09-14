«Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика»: БХПО вошёл в узбекский кластер производителей хлопка

Новости Беларуси. 14 сентября стало известно: Барановичское хлопчатобумажное объединение вошло в узбекский кластер производителей хлопка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь Беларусь будет выращивать сырье в этой восточной стране, перерабатывать и забирать материал на пряжу. О перспективах такой кооперации – корреспондент Петр Бутрим.

Барановичский хлопчатобумажный – по-прежнему крупнейший производитель текстиля не только в странах СНГ, но и во всей Европе. Гиганту скоро стукнет 55 лет. К почтенному возрасту здесь вооружились немецкими, японскими и бельгийскими станками. В объединении налажен полный цикл от переработки сырья до выпуска готовых швейных изделий.

Петр Бутрим, СТВ:

Прядильный цех – это начало всей цепочки производства ткани. Здесь из частично обработанного хлопка получают нить.

В одной такой катушке около 100 километров. А за одни сутки здесь производят около 17 тонн пряжи.

В то же время сам хлопок в Беларуси не растет – культура слишком капризная и теплолюбивая. Сырье на завод привозили из Средней Азии, в том числе из Узбекистана. Но с недавних пор там действует запрет на вывоз хлопкового волокна. Купить можно только готовую пряжу. Или же пойти по другому пути – открыть собственную фабрику, а лучше не одну, рядом с сырьевой базой.

Леся Сергеева, главный инженер БПХО:

Заинтересованность в обоюдном проекте очень велика, потому что мы предполагаем, что мы будем выращивать хлопок на территории Республики Узбекистан, его перерабатывать полностью. Завершенный цикл производства и, возможно, также пошив и продажа комплектов постельного белья.

Перерабатывать культуру самостоятельно стремятся также в Таджикистане, Туркменистане и Казахстане. Риск потерять дешевый и качественный азиатский хлопок как никогда велик. Таким образом выгоду от кооперации получат все: белорусская сторона – сырье, Узбекистан – наши опыт и технологии, наработанные даже не годами, а десятилетиями.

Раиса Ромейко, главный технолог БПХО:

От самого хлопка до готовых изделий все производим сами. Разные ткани, разные структуры ткани – это все наши разработки, наших технологов. У нас большой опыт за плечами.

А значит, интерес взаимный. Еще один дополнительный, но не менее важный аспект – Узбекистан как еще один рынок сбыта. После модернизации в 2014 экспорт в Европу вырос почти в три раза, в 2018 году хлопчатобумажные изделия из Барановичей отправились в США и Канаду. Азиатский рынок, пожалуй, самый конкурентный. Но потенциал есть и там.

Сергей Кукса, директор по продажам БПХО:

Порядка 30 миллионов человек, которые там проживают, тоже являются потребителями. Поэтому это будет совместный проект узбекско-белорусский. Часть ткани и готовых изделий будем реализовывать на территории СНГ, а часть – в направлении Китай, Узбекистан, Таджикистан. Тоже огромный рынок.

На высоком уровне не только белорусские технологии переработки хлопка, но и дизайн. Чтобы выдержать жесткую конкуренцию на новом рынке, необходимо шагать в ногу со временем. В гонке за покупателем нет мелочей.

Анна Лицкевич, начальник отдела разработки новых дизайнов БПХО:

Калі рынак будзе патрабаваць узбекскіх матываў, мы зможам стварыць і прадукцыю, якая будзе адпавядаць такім запросам. Усе гэта мы робім для таго, каб быць канкурэнтаздольнымі і ў нас на рынку, і на замежным рынку таксама.

Задумка объединить усилия не новая. Работа на текстильном фронте в связке – это хорошо забытое старое. Об этом во время официального визита в Узбекистан говорил глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я помню, как мы выкачивали все, что только можно, из Узбекистана. Прежде всего белое золото, как тогда называли хлопок. И обеспечивали весь Советский Союз, и продавали на экспорт. Здесь не создавались предприятия по переработке, а было создано там, в Барановичах, в Беларуси. Огромный комбинат, который работал, кстати, и на этом хлопке. Поэтому надо вернуться к этой кооперации и сделать ее взаимовыгодной. Мы к этому готовы.