Тепловую модернизацию жилых домов предполагается проводить за счёт граждан при частичной государственной поддержке

Новости Беларуси. На общественное обсуждение вынесен проект указа Президента, направленного на повышение энергоэффективности многоквартирных жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ устанавливает, что в суммарных затратах доля собственников будет составлять не менее половины, при этом к участию граждане будут привлекаться на принципе добровольности. Размер платежей будет фиксированным, растянутым на 10 лет. Для малоимущих категорий предлагается механизм субсидирования.