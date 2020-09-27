Новые перспективы в отношениях двух стран. Что обсуждали на встрече Александра Лукашенко с российскими губернаторами?

Новости Беларуси. Тысячи межрегиональных нитей, как известно, основа белорусско-российских отношений. Не раз время проверяло их на прочность. Вызовы 2020 года – случай особый. Но это, похоже, лишь укрепляет союзный тандем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 28 сентября – важнейшее событие – Форум регионов, уже седьмой по счету. Без традиционных рукопожатий – эпидобстановка диктует новый формат – дистанционный. Но это не помешало подойти к Форуму с детальной повесткой. Игорь Позняк, СТВ:

Серия встреч Александра Лукашенко с российскими губернаторами на неделе тому подтверждение. Причем география широчайшая – от Ленинградской области и весьма любопытного проекта совместного порта на Балтике до Дальнего Востока, где заинтересовались могилевскими лифтами. Евгений Пустовой оценил масштаб.

Беларусь и Россия на пороге нового сотрудничества. А на пороге офиса белорусского предприятия губернаторы двух российских областей – Ленинградской и Иркутской. Встреча на МАЗе спонтанна. Одна делегация уезжает, другая только что прибыла. Повестка насыщена. Губернатор Ленинградской области даже интервью смог дать только в дороге.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:

Мы очень активно поработали в здании правительства и обсудили все вопросы, все проблемы – а у нас, кстати, были и проблемные вопросы – немножко даже поспорили, но это абсолютно нормально. Конечно, нас всех зарядила на позитивное настроение встреча с Президентом.

На неделе случилось настоящее паломничество руководителей российских регионов в Беларусь. Поводов достаточно. Во-первых, поздравить белорусского лидера с победой. Слова, адресованные каждому гражданину. Главные моменты инаугурации Президента Беларуси в одном видео

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Привет, дорогой. Поздравляю тебя, молодец, наблюдал.

Визиты официальные, но обстановка непринужденная. У недавно избранного иркутского губернатора огромная электоральная поддержка.

Александр Лукашенко:

Процент у вас бешеный. Хорошо, что вы подальше от Запада, так бы у вас тоже «цветную революцию» устроили из-за больших процентов на выборах. Руководитель Ленинградского региона тоже достойно выдержал выборный марафон. Недавно переизбран. Еще не успел снять с руки синий браслет.

Александр Дрозденко:

Это от выборов осталось – Ленинградская область, команда 47. Браслеты надевали все, кто поддерживал нашу команду – вступали в команду 47. Знаете, был такой порыв – команда 47. Тезки, да еще и биографии похожи. Оба начинали с АПК. Поэтому улыбки на лицах, поэтому настроение приподнятое. Александр Лукашенко:

Наконец-то ты заглянул в Минск. Приветствую. В позитивном ключе и переговоры. Александр Лукашенко подчеркивает: северная столица всегда тепло относилась к Беларуси. О белорусско-российских отношениях, об отмене роуминга и возобновлении транспортного сообщения. Рассказывает Дмитрий Мезенцев

Встреча недолгая, но продуктивная. Северный регион словно потребительский пылесос для белорусских товаров. В городе на Неве и Ленобласти основательно занялись очисткой воды, и тут как нельзя кстати подходит научная разработка нашей Академии наук. Развивают рыболовство и сразу запускают удочку – а не подойдут ли белорусские корма? Подойдут. Наша БНБК производит корма с уникальными харатеристиками. Александр Дрозденко:

Мы сегодня третьи в России по производству форели. По птицеводству мы сегодня № 1 – по производству яиц кур, и не только в России, но и в Европе. А это тоже сложные корма с аминокислотами. Сейчас в Беларуси начинают их производить. Мы, например, все комбикорма для рыбы покупали до недавнего времени в Норвегии – все-таки с учетом курса это цена совершенно другая, чем мы можем покупать в Беларуси. Конечно, эта тема, эта ниша для нас абсолютно новая. Обязательно этим преимуществом воспользуемся. Переезжать делегации Ленинградской области приходилось давольно часто. Обязательная остановка – у монумента Победы. Делегация Ленинградской области России находится в Минске

Кстати, на Невском в Петербурге тоже похожий памятник. Тоже круговое движение вокруг него. Именно тема Великой Победы нас особенно объединяет. Оккупация в Ленинградской области, как и в Беларуси, длилась четыре года. Может поэтому близки друг другу? И сейчас готовы подставить плечо друг другу, когда другие подставляют подножку. Александр Лукашенко: «Мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить свой причал, скажем так, свой порт»

Вообще, в Ленинградской области есть аж 20 видов терминалов под любые грузы: от нефтепродуктов до удобрений. Сейчас в Усть-Луга строют еще три новых. Присоединяйтесь – предлагает губернатор. Вот она, настоящая промышленная интеграция и бизнес-сотрудничество. О чем Президент Беларуси постоянно говорил на евразийских саммитах и союзных форумах. До губернаторов дошло. Глава Ленобласти вторит давнему предложению белорусского лидера.

Александр Дрозденко:

Часть интересных комплектующих и даже механизмов делаем в России, часть делается в Беларуси. Но почему-то мы начинаем конкурировать вместо того, чтобы сделать еще более конкурентоспособную технику, которая была бы востребована не только между двумя странами, но и на мировом рынке. Даже сейчас на МАЗе мы немножко поспорили по тому, как производить автобусы на газовом топливе, потому что Российская Федерация дает очень серьезную дотацию российским производителям автобусов на газу. И уже на старте из-за этого цена более привлекательная, чем у МАЗа.

Ленинградцы для нашей техники создали такие же условия, как и для российской – покупки МАЗов и «Беларусов» субсидируют из бюджета. В итоге запросы стремительно растут. За 9 месяцев 2020 года больше, чем за весь 2019-й. На этот раз показали новейшие образцы автобусов – линейку современной грузовой техники: от коммунальной до офиса на колесах.

А в Иркутске после такой экскурсии задумались о большом СТО для грузовиков и тракторов из Беларуси. Оперативность важна. Ведь в Сибири июнь – еще не лето, а июль – уже не лето.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области России:

Это серьезное будет предприятие, с хорошими подходами. Сегодня все должны понимать, что обслуживание, технический или капитальный ремонт должно происходить быстро. И от этого многое зависит. У нас лето короткое, зима длинная. Я думаю, мы найдем все точки, чтобы эту площадку построить на территории Иркутской области. Александр Лукашенко всегда лично встречается с российскими губернаторами. Именно региональная интеграция не дала засохнуть союзному дереву, когда Москву обхаживали Берлин и Вашингтон. Тогда Минск стал интеграционным собирателем русских земель. Александр Лукашенко – губернатору Иркутской области: Очень много решено вопросов, кое-где нужно просто встряхнуться

Надо четко понимать: наша промышленность интегрирована в российский рынок, на Западе свои грузовики и интересы. А некоторые регионы союзной России по территории, как Старая Европа. Например, Иркутская область – это пять Франций. До Франции в три раза ближе. Но ментально дальше. И могилевские лифты могут поднять товарооборот с сибирскими регионами, а не со странами среди Пиреней и Альп. Александр Лукашенко: чего мы все время страдаем по поводу этих санкций? Сибиряки не отдыхали даже в выходные. Одно слово – сибиряки. Приехали возвращать товарооборот 2019 года. В 2020-м, говорят, просел из-за короновируса, но карантин здесь – не панацея. Поэтому в составе делегации почти все руководство региона.

Посещение промышленных брендов и пищевых заводов известных марок. Даже встречи с белорусскими коллегами. Брестскому губернатору дарят 30 саженцев кедра. Это для Аллеи дружбы между городами-побратимами. Через несколько месяцев ее откроют. А вот восстанавливать всю тайгу хотят по сценарию белорусских лесоводов.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Это крупнейший селекционный центр Беларуси. Сюда не случайно пригласили Иркутскую делегацию, ведь Иркутская область – это Сибирь. А Сибирь – это прежде всего Байкал и тайга. И если молочным рекам белорусской продукции до этого дальнего региона России будет добраться сложно, то лесовосстановление – проект, который устраивает всех. Леса необъятной Сибири горят. Может, еще и опыт белорусских лесников-огнеборцев пригодится. В общем, лесная отрасль Беларуси приятно удивила делегацию из Иркутска. Поэтому их региональный министр леса решил остаться у нас на несколько дней. А что касается интеграционных корней, то они переплетены еще с позапрошлого века. С тех времен в Сибири целые белорусские деревни есть. Кожемяко – тоже фамилия с белорусским акцентом.

Александр Лукашенко:

Живой и не изменился. Привет, дорогой. Олег Кожемяко – давний и проверенный друг белорусского Президента. Когда руководил Сахалинской областью, в 16 раз вырос экспорт белорусской техники. Еще на острове белорусы построили крупную молочно-товарную ферму и агрогородок. В Амурском крае при губернаторстве Кожемяко создали сборочное производство наших комбайнов. А сейчас там один из масштабных проектов России XXI века – космодром «Восточный».

Хотя Олег Кожемяко уже два года как губернатор Приморского края, но может замолвить словечко за белорусских строителей – интересуются журналисты.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

У белорусских строителей за счет того, что сохранены именно строительные организации государственного уровня, это является уже маркой определенной, брендом. Поэтому их применение, думаю, на строительстве космодрома «Восточный» по решению президентов – это будет хороший шаг вперед, который подтянет наших строителей на какой-то определенный, новый уровень уже высоких технологий. – В общем, словечко замолвите при случае? – Конечно. Приморье – это край, где встречаются океан и тайга. Неплохо и официальный визит Президента организовать. Есть экономический интерес. Есть известная фраза: от Бреста до Владивостока. Сейчас она приобретает еще более конкретные интеграционные очертания. 10 тысяч километров – не расстояние для белорусской техники и белорусских технологий. Александр Лукашенко: не кланяться ни на Запад, ни на Восток, завозя продукты

В десяточку и наша молочка. Как только в Instagram Олег Кожемяко сделал пост, мол, «я в Беларуси, приехал наладить более тесные связи», жители Приморья поддержали губернатора лайками и комментариями.

А вот губернатор Пскова и без соцсетей хорошо знаком с качеством наших продуктов. Правда, для него ближе сгущенка из Глубокого. Псковская и Витебская области граничат. А когда в доме праздник «Дожинки», грех не позвать хороших соседей.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России:

Важно развивать свои регионы, свои страны, но мы в одном Союзном государстве. Наверное, более надежных партнеров и более надежных и верных соседей найти сложно. Поэтому мы и вчера об этом тоже говорили с председателем вашего областного парламента, что, наверное, есть смысл посмотреть, где есть те сферы, которые еще недостаточно развиты в Республике Беларусь, в частности в Витебской области, где не дорабатываем мы у себя, в Псковской области. Понятно, что мы будем делать все для того, чтобы эти направления подтянуть.