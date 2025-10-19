Врачи в Италии разводили руками – помогли в Беларуси. Женщина рассказала свою историю о материнстве

Вот структуру, чего принципиально менять не стоило бы, так это наши системы здравоохранения. Она показала себя в COVID, так продолжает показывать себя и в мирное, не пандемийное время, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Наши медики не жалеют сил, а государство – ресурсов. Особенно когда речь идет о спасении детских жизней. Притом еще в утробе матери. Белорусские врачи выхаживают младенцев с экстремально низким весом – 500 граммов.

Алексей Князев, врач анестезиолог-реаниматолог РНПЦ детской хирургии:

У нас есть вот такой вот ребенок, который родился 3,5 месяца назад немного недоношенным. У него множественные пороки развития: один порок сердца, один порок развития диафрагмы. Достаточно долго он пребывал на искусственной вентиляции легких. Конечно, у них есть определенный момент последствий в действительности искусственной вентиляции легких, в лечении и так далее и тому подобное. Но будем надеяться, что с ним будет все неплохо. И ребенок этот из попытки ЭКО.

– Ну вы видите какую-то зависимость в том, что детки рождаются при помощи попыток ЭКО? Алексей Князев:

Бывает же по-разному. То есть нельзя сказать, что ЭКО равно с врожденным пороком развития, какой-то процент там всегда же есть на самом деле. Но это не говорит о том, что это всегда плохо. У нас гуманное государство, социально-ориентированное государство. И это, надо сказать, порой даже где-то и чрезмерно.

В Беларуси показатель младенческой смертности – один из самых низких в мире. Что за этим стоит? Огромные средства, кадры, еще возможности для реабилитации малыша после. Так далеко не везде.

– Как в школе сегодня?

– Хорошо.

– Учительница похвалила тебя сегодня, Саш?

– Да. Представьте, вот этот 9-летний Саша, который показывает успехи в учебе, проживает в полной мере свое детство, родился весом 960 граммов. Его мама Наталья Филипчик прожила в Италии четыре года. Там же ждала первенца. Счастье материнства омрачило состояние. Женщина чувствовала, что что-то идет не так. Местные врачи разводили руками, не давали маме никакой информации, кроме «плод пока жив». Это стало финалом в принятии решения. На обследование приехала в Беларусь – срочная госпитализация, моментальная помощь и, да, преждевременные роды. Все могло сложиться иначе, если бы не...

Наталья Филипчик:

Со стороны врачей, вот эта полная доступность к общению, моральная поддержка колоссальная, то есть, ну, я безумно благодарна. Если в Италии там, в принципе, никого не интересует вообще, что происходит, и нужно ходить и куда-то звонить, просто дичь, то здесь это постоянное к тебе внимание. Что важно, не только в моменте родов, но и в долгом процессе реабилитации Наталья и Саша были не одни.

Наталья Филипчик:

У нас, в отличие от Италии, пожалуйста, вам нужен логопед – 5 минут от дома, цена доступная, нужен еще какой-то специалист – все буквально в шаговой доступности. В Италии мне пришлось бы ехать к одному логопеду 70 километров, к дефектологу – 50 километров. Пожалуйста, катайтесь за большие деньги. Очевидно точно, мы на правильном пути и ментально, и материально, знаем, за что, за кого и почему мы боремся. Не только в операционных и родзалах, но и после, каждый день.