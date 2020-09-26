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Делегация Иркутской области с рабочим визитом в Беларуси. Какие договорённости между сторонами уже достигнуты?

26 сентября 2020 14:49
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Новости Беларуси. Белорусские семена – для российской тайги. 26 сентября делегация Иркутской области знакомилась с промышленным и сельскохозяйственным потенциалом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

О чём говорил Александр Лукашенко с губернаторами Ленинградской и Иркутской областей. Все темы в одном материале

Делегация Иркутской области с рабочим визитом в Беларуси. Какие договорённости между сторонами уже достигнуты?-1

Делегация Иркутской области с рабочим визитом в Беларуси. Какие договорённости между сторонами уже достигнуты?-3

Среди уже достигнутых договоренностей – создание центра по ремонту нашей техники. Сейчас в этой области России работает 8 тысяч единиц белорусской техники.  

С появлением представительства сотрудничество с отечественными заводами для российских коллег станет еще привлекательнее.  

Делегация Иркутской области с рабочим визитом в Беларуси. Какие договорённости между сторонами уже достигнуты?-6

Отдельное внимание – белорусскому опыту лесовосстановления. Это особенно заинтересовало главу делегации – губернатора Игоря Кобзева.  

Делегация Иркутской области с рабочим визитом в Беларуси. Какие договорённости между сторонами уже достигнуты?-9

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:  
Сегодня мы договорились, что мы готовы представить семена, здесь их проработать, посмотреть, готовы ли они прижиться здесь, и потом их отправлять обратно на свою территорию, где они будут дальше расти.  

Мы, со своей стороны, готовы тоже предложить свои технологии. Я думаю, специалисты тоже оценят, посмотрят. И можно использовать на территории Республики Беларусь.  

Иркутская область развивает торговлю со 100 странами. Беларусь – один из ведущих партнеров на пространстве СНГ. Товары белорусского производства пользуются стабильно высоким спросом – в первую очередь из-за высокого качества. В регионе активно работают дилеры известнейших производителей: БелАЗа, МАЗа, МТЗ, «Амкодора» и других.  

Делегация Иркутской области с рабочим визитом в Беларуси. Какие договорённости между сторонами уже достигнуты?-12

В 2020 году в Иркутске открылись два новых магазина белорусской продукции «Традиции вкуса». Сеть магазинов насчитывает восемь филиалов в Иркутске.  

# Беларусь-Россия # Экономика # Игорь Кобзев # Фотофакт

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