Делегация Иркутской области с рабочим визитом в Беларуси. Какие договорённости между сторонами уже достигнуты?

Новости Беларуси. Белорусские семена – для российской тайги. 26 сентября делегация Иркутской области знакомилась с промышленным и сельскохозяйственным потенциалом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С появлением представительства сотрудничество с отечественными заводами для российских коллег станет еще привлекательнее.

Среди уже достигнутых договоренностей – создание центра по ремонту нашей техники. Сейчас в этой области России работает 8 тысяч единиц белорусской техники.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

Сегодня мы договорились, что мы готовы представить семена, здесь их проработать, посмотреть, готовы ли они прижиться здесь, и потом их отправлять обратно на свою территорию, где они будут дальше расти.

Мы, со своей стороны, готовы тоже предложить свои технологии. Я думаю, специалисты тоже оценят, посмотрят. И можно использовать на территории Республики Беларусь.

Иркутская область развивает торговлю со 100 странами. Беларусь – один из ведущих партнеров на пространстве СНГ. Товары белорусского производства пользуются стабильно высоким спросом – в первую очередь из-за высокого качества. В регионе активно работают дилеры известнейших производителей: БелАЗа, МАЗа, МТЗ, «Амкодора» и других.