Трамп: США не будут поставлять оружие Киеву в ущерб своим интересам

Глава США Дональд Трамп заявил, что вопрос о передаче крылатых ракет «Томагавк» Украине остается открытым, но подчеркнул, что Вашингтон не может отказаться от всего своего вооружения. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что такие ракеты нужны самим Соединенным Штатам, и их поставка может подвергнуть страну риску.

«Это жестокое, разрушительное оружие, – отметил глава вашингтонской администрации. – Но нам нужно помнить одну вещь. Они нужны и нам самим. Мы не можем отдать все наше оружие Украине. Мы просто не можем это сделать».

Трамп заявил, что обсуждал этот вопрос с президентом России, который негативно отнесся к этой идее. По словам американского лидера, он дружелюбно относится к Украине, но считает, что дипломатия должна оставаться приоритетом, а передача ракет может подорвать ее.

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