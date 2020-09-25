Александр Лукашенко – губернатору Иркутской области: Очень много решено вопросов, кое-где нужно просто встряхнуться

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваш приезд для нас очень важен. Все-таки Иркутская область – это гигант в России, это опорная область в Сибири. У нас очень много планов, и очень много практически решено вопросов, кое-где нам нужно просто встряхнуться. У вас большая делегация – 20 человек – мы обеспечим доступ в любую точку Беларуси, чтобы вы могли посмотреть еще раз и убедиться в том, что мы можем что-то сделать для наших сибиряков, которые всегда пользовались величайшим уважением белорусского народа. Вы об этом должны знать – вы недалеко от нас. Сегодня километры – это не расстояние.

Губернатор Ленинградской области высказался о предложении построить совместный терминал в морском порту