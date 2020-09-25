Александр Лукашенко – губернатору Иркутской области: Очень много решено вопросов, кое-где нужно просто встряхнуться

Новости Беларуси. 25 сентября Президент Беларуси встретился с губернатором Иркутской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 25 сентября Президент Беларуси встретился с губернатором Иркутской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 2019 год в торгово-экономическом сотрудничестве с этим российским регионом произошел заметный скачок. О его укреплении шла речь на встрече. Также Игорь Кобзев поздравил Александра Лукашенко с избранием на должность Президента.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваш приезд для нас очень важен. Все-таки Иркутская область – это гигант в России, это опорная область в Сибири. У нас очень много планов, и очень много практически решено вопросов, кое-где нам нужно просто встряхнуться. У вас большая делегация – 20 человек – мы обеспечим доступ в любую точку Беларуси, чтобы вы могли посмотреть еще раз и убедиться в том, что мы можем что-то сделать для наших сибиряков, которые всегда пользовались величайшим уважением белорусского народа. Вы об этом должны знать – вы недалеко от нас. Сегодня километры – это не расстояние.
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