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Александр Лукашенко – губернатору Иркутской области: Очень много решено вопросов, кое-где нужно просто встряхнуться

25 сентября 2020 12:09
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Новости Беларуси. 25 сентября Президент Беларуси встретился с губернатором Иркутской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко – губернатору Иркутской области: Очень много решено вопросов, кое-где нужно просто встряхнуться-1

За 2019 год в торгово-экономическом сотрудничестве с этим российским регионом произошел заметный скачок. О его укреплении шла речь на встрече. Также Игорь Кобзев поздравил Александра Лукашенко с избранием на должность Президента. 

Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт

Александр Лукашенко – губернатору Иркутской области: Очень много решено вопросов, кое-где нужно просто встряхнуться-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Ваш приезд для нас очень важен. Все-таки Иркутская область – это гигант в России, это опорная область в Сибири. У нас очень много планов, и очень много практически решено вопросов, кое-где нам нужно просто встряхнуться. У вас большая делегация – 20 человек – мы обеспечим доступ в любую точку Беларуси, чтобы вы могли посмотреть еще раз и убедиться в том, что мы можем что-то сделать для наших сибиряков, которые всегда пользовались величайшим уважением белорусского народа. Вы об этом должны знать – вы недалеко от нас. Сегодня километры – это не расстояние.   

Губернатор Ленинградской области высказался о предложении построить совместный терминал в морском порту

Александр Лукашенко – губернатору Иркутской области: Очень много решено вопросов, кое-где нужно просто встряхнуться-7

Российский губернатор рассказал, что уже получил несколько предложений, в том числе посетить международную специализированную выставку «Белагро-2020».   

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Игорь Кобзев # Фотофакт

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