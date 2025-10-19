Что значит быть президентом на своём месте? Об этом и о планах на район спросили у главы Ганцевичей
А как бы вы понимали фразу «быть президентом на своем месте»? У каждого ведь свое восприятие. Очевидно, Александр Лукашенко в нее вкладывает свой опыт и понимание этой сложной работы, когда ты не можешь просто отмахнуться и перевалить ответственность, когда тебе до всего должно быть дело и когда каждый раз, прежде чем принять решение, нужно учесть миллион нюансов и мнений. А подпись под этим будет твоя.
Алена Сырова, СТВ:
Любопытно, как это поручение трактуют те, кто слышал его от первого лица. За примером поехали далеко, в Ганцевичский район. Спросите, почему туда? Во-первых, прошло уже почти четыре месяца с момента назначения руководителя. Во-вторых, вот-вот там откроют завод по производству лекарств из плазмы крови в рамках проекта «Один район – на один проект». Ну и в-третьих, Александр Лукашенко никогда не бывал в Ганцевичском районе с визитом в должности Президента. Добавлю «пока». Пока не бывал.
Да, регион сложный, но это как мотивация к действиям, уверяет глава Ганцевичского района. Его как раз за бумажными делами мы застали утром пятницы в кабинете райисполкома. Руководство к действию получил лично от Президента. Ну, а первым поручением по возвращению из Дворца Независимости стало благоустройство.
Павел Волчек, председатель Ганцевичского райисполкома:
Первое поручение, которое было дано нам Президентом, – не забывать о том, для чего мы сюда поставлены. О том, чтобы в первую очередь защищать интересы людей, делать их жизнь максимально благоприятной в данном регионе, конкретно для меня – в Ганцевщине. В первую очередь наш район должен быть привлекательным и, само собой, выглядеть очень достойно. Это, примитивно даже начиная от наведения порядка на улицах нашего города, заканчивая, скажем, молочно-товарными фермами.
Сегодня и дороги, и благоустройство, и водопровод проводим, и просто все делается для людей. Я даже так немножко своим коллегам говорю, что сегодня так, как стала жить Ганцевщина, она не жила никогда.
Павел Волчек:
В первую очередь мы работаем на повышение нашей заработной платы. На сегодня в Ганцевичском районе она составляет в среднем 1 900 рублей. Плюс это создание комфортных условий работы и на данный момент стремимся, чтобы с учетом вакансий, которые есть у нас на бирже труда, – это создание новых рабочих мест. У нас на бирже труда имеется 323 вакантных рабочих места.
Новым местом трудового притяжения станет и крупнейший инвестиционный проект последнего десятилетия – завод по изготовлению медпрепаратов из плазмы крови. Биофармацевтическое производство, не имеющее аналогов в СНГ, готовится к запуску.
Павел Волчек:
Общая сумма инвестиций составляет порядка 80 миллионов белорусских рублей, в первую очередь это создание новых 54 рабочих мест. Кадры будут привлекаться в основном из институтов. Это все будущие молодые специалисты, которые будут распределяться сюда к нам в Ганцевичи. Естественно, нам это тоже очень приятно. Будут создаваться и молодые семьи.
Ну и, конечно, главное направление – аграрное. Павел Викторович здесь точно свой. До повышения курировал в районе сельское хозяйство, потому и задачи государственного значения понимает как никто другой. Регион специализируется на животноводстве, то есть на производстве мяса и молока. Новенькая молочно-товарная ферма как раз в копилке достижений председателя.
Павел Волчек, председатель Ганцевичского райисполкома:
Сейчас непосредственно все строительство и реконструкция животноводческих объектов направлены на то, чтобы в 2030 году наше поголовье дойных коров составляло 10 тысяч. Это основная наша точка роста.
В областном зачете Ганцевичский район занимает самое последнее – шестнадцатое – место, но Павел Волчок уверяет, это лишь мотивирует.
Павел Волчек, председатель Ганцевичского райисполкома:
В первую очередь быть президентом на своей территории – это не подвести, чтобы просто не ударить лицом в грязь, когда нам будет дана оценка, и хотелось бы ее выдержать очень достойно. Поэтому я воспринимаю это в первую очередь как выполнение всех тех поручений, которые нам даны беспрекословно и четко.