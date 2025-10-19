Что значит быть президентом на своём месте? Об этом и о планах на район спросили у главы Ганцевичей

А как бы вы понимали фразу «быть президентом на своем месте»? У каждого ведь свое восприятие. Очевидно, Александр Лукашенко в нее вкладывает свой опыт и понимание этой сложной работы, когда ты не можешь просто отмахнуться и перевалить ответственность, когда тебе до всего должно быть дело и когда каждый раз, прежде чем принять решение, нужно учесть миллион нюансов и мнений. А подпись под этим будет твоя.

Алена Сырова, СТВ:

Любопытно, как это поручение трактуют те, кто слышал его от первого лица. За примером поехали далеко, в Ганцевичский район. Спросите, почему туда? Во-первых, прошло уже почти четыре месяца с момента назначения руководителя. Во-вторых, вот-вот там откроют завод по производству лекарств из плазмы крови в рамках проекта «Один район – на один проект». Ну и в-третьих, Александр Лукашенко никогда не бывал в Ганцевичском районе с визитом в должности Президента. Добавлю «пока». Пока не бывал.

Да, регион сложный, но это как мотивация к действиям, уверяет глава Ганцевичского района. Его как раз за бумажными делами мы застали утром пятницы в кабинете райисполкома. Руководство к действию получил лично от Президента. Ну, а первым поручением по возвращению из Дворца Независимости стало благоустройство.

Павел Волчек, председатель Ганцевичского райисполкома:

Первое поручение, которое было дано нам Президентом, – не забывать о том, для чего мы сюда поставлены. О том, чтобы в первую очередь защищать интересы людей, делать их жизнь максимально благоприятной в данном регионе, конкретно для меня – в Ганцевщине. В первую очередь наш район должен быть привлекательным и, само собой, выглядеть очень достойно. Это, примитивно даже начиная от наведения порядка на улицах нашего города, заканчивая, скажем, молочно-товарными фермами. Сегодня и дороги, и благоустройство, и водопровод проводим, и просто все делается для людей. Я даже так немножко своим коллегам говорю, что сегодня так, как стала жить Ганцевщина, она не жила никогда.

Павел Волчек:

В первую очередь мы работаем на повышение нашей заработной платы. На сегодня в Ганцевичском районе она составляет в среднем 1 900 рублей. Плюс это создание комфортных условий работы и на данный момент стремимся, чтобы с учетом вакансий, которые есть у нас на бирже труда, – это создание новых рабочих мест. У нас на бирже труда имеется 323 вакантных рабочих места.

Новым местом трудового притяжения станет и крупнейший инвестиционный проект последнего десятилетия – завод по изготовлению медпрепаратов из плазмы крови. Биофармацевтическое производство, не имеющее аналогов в СНГ, готовится к запуску. Павел Волчек:

Общая сумма инвестиций составляет порядка 80 миллионов белорусских рублей, в первую очередь это создание новых 54 рабочих мест. Кадры будут привлекаться в основном из институтов. Это все будущие молодые специалисты, которые будут распределяться сюда к нам в Ганцевичи. Естественно, нам это тоже очень приятно. Будут создаваться и молодые семьи.

Ну и, конечно, главное направление – аграрное. Павел Викторович здесь точно свой. До повышения курировал в районе сельское хозяйство, потому и задачи государственного значения понимает как никто другой. Регион специализируется на животноводстве, то есть на производстве мяса и молока. Новенькая молочно-товарная ферма как раз в копилке достижений председателя.

Павел Волчек, председатель Ганцевичского райисполкома:

Сейчас непосредственно все строительство и реконструкция животноводческих объектов направлены на то, чтобы в 2030 году наше поголовье дойных коров составляло 10 тысяч. Это основная наша точка роста.