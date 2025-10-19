Какие рынки осваивают белорусы и куда прокладываем экспортную дорогу? Подробности рабочей недели Лукашенко

Как отметил Президент, экономическая картина в 2025 году «неоднозначная». Доходы и зарплаты растут. Но в то же время проседаем по экспорту, и по темпам ВВП не все сходится, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и хотелось бы знать, а что дальше? Мы сильно зависим от внешних факторов. Живем, считай, за счет экспортных продаж. А если посмотреть, что происходит в мире, ну хотя бы на тот факт, что нас взяли в плотное кольцо санкций, мы должны уметь быстро реагировать и подстраиваться под обстоятельства. А потому перед правительством стоит задача разработать реалистичный, но «напряженный» сценарий на 2026 год. Как говорится, надейся на лучшее, готовься к худшему. Какие рынки осваивают белорусы, куда прокладываем экспортную дорогу и почему просели в 2025 году? В экономических вопросах разбирался наш политобозреватель Евгений Пустовой.

Мы открываем центры духовного становления. Делаем патриотизм модным. Но главный барометр настроения в современном обществе потребления – экономические показатели. Причем сейчас происходит передел мировой экономики – битва за место в планетарном рейтинге экономического благополучия. А над нами довлеют санкции, а на ближайшем и самом доступном рынке – российском – понятные сложности. Теряем там, где должны зарабатывать. Лукашенко указал на недостатки работы правительства.

Глава государства постоянно держит руку на пульсе экономического развития страны. На неделе состоялось очередное совещание с финансово-экономическим пулом управленческого штаба государства. Первый предостерег от повторения литературных штампов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я бы убедительно вас попросил, чтобы мы не были похожи на тех, о которых писал в свое время Маяковский, – «Прозаседавшихся». И назвал главный постулат для работы власти. В том числе и экономического блока правительства. Александр Лукашенко:

Ни в коем случае не обидеть белорусов.

Промежуточные итоги работы 2025 года неоднозначные. Но надо не опускать руки и не покладая их трудиться над продажами уже произведенной продукции.

Александр Лукашенко:

Дважды в этом году удалось поднять пенсии. У нас крепкая национальная валюта. Рекордно увеличиваются золотовалютные резервы. С другой стороны, есть текущий спад в ряде традиционных отраслей. Три из пяти важнейших параметров прогноза на текущий год не выполняются.

Экспортный белорусский портфель – это продовольствие и техника. С продовольствием легче. Если за рынки сбыта машин мы вынуждены конкурировать с Китаем даже в России, то аппетиты к нашему продовольствию растут в том же Китае. На днях Беларуси разрешили поставлять мясо индейки на бездонный китайский рынок. Такими урожайными итогами завершился официальный визит нашей делегации в Шанхай на конференцию под эгидой инициативы «Один пояс – один путь».

Иван Смильгинь, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора:

Ведем большую работу по подписанию протокола для открытия наших предприятий на рынок именно консервов из мяса птицы, готовой продукции из мяса птицы. В текущем году мы закончили работу по аккредитации наших предприятий по говядине на рынок Вьетнама и уже начали работу с нашими вьетнамскими коллегами именно по доступу на рынок Вьетнама мяса птицы.

Подобной результативности глава государства ждет и от других госслужащих и дипломатов. Посещая в начале октября солигорскую птицефабрику, глава государства ориентировал на развитие птицеводства как один из источников экспортного роста. Запрос на продовольствие в мире будет только расти. Даже в самых дружественных для нас странах эти ниши нельзя потерять. Лукашенко требует усилить работу по основным рынкам.

Каждый вовремя вспаханные гектары – это вклад в развитие государства. Результативность экономики начинается в полях, результативность экономики помогает нам не превратить страну в поле боя для различных центров сил. Понятно, погода, коррективы... Но геополитический климат намного сложнее. «Картина неоднозначная!» – Лукашенко провел совещание по проектам прогнозных документов на 2026 год.

Главным маркетологом страны выступает Первый. Своим политическим авторитетом он открывает двери для нашей продукции. Продажи надо снимать с ручника. «Нужен реалистичный, но напряженный сценарий» – Лукашенко о прогнозных показателях на 2026 год.