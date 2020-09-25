Прямой эфир

Александр Лукашенко: чего мы всё время страдаем по поводу этих санкций?

25 сентября 2020 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 25 сентября Президент Беларуси встретился с губернатором Иркутской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: чего мы всё время страдаем по поводу этих санкций?-1

Иркутская область – гигант России, опора Сибири, где сосредоточены крупные промышленные, добывающие и перерабатывающие предприятия. Там хорошо знают и используют наши БелАЗы, покупают белорусские кабели, изолированные провода, машины и механизмы для грунтовых работ. База заложена и нужен лишь толчок для интенсивного движения.  

Александр Лукашенко: чего мы всё время страдаем по поводу этих санкций?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эта в какой-то степени беда, которая обрушилась на Беларусь в связи с этими цветными революциями, заставила нас серьезно посмотреть на наши отношения. И мы поняли, что, несмотря на то, что нам, Беларуси и России, непросто в этой ситуации, мы запросто можем обойтись и без них.  

Читайте также:

Александр Лукашенко – губернатору Иркутской области: Очень много решено вопросов, кое-где нужно просто встряхнуться

Александр Лукашенко: «Мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить свой причал, скажем так, свой порт»

Александр Лукашенко: Ленинградцы очень много сделали для того, чтобы поднять из руин наш Минск

Что мы все время страдаем по поводу этих санкций, как будто у нас не самодостаточная экономика? У нас очень хорошо развита промышленность, в России и Беларуси, у нас прекрасно развито сельское хозяйство. Мы можем людей накормить и одеть в отличие от Советского Союза, когда в очередях люди стояли голодные. У нас достаточно ресурсов, у нас хорошая научно-техническая, практическая база. Чего нам не хватает? Поэтому нам надо собраться в кучу, наметить общие планы и действовать в этом направлении, обеспечивая всем необходимым наших людей.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Игорь Кобзев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Акции протеста после инаугурации Президента: что это было. Мнение Григория Азарёнка
25 сентября 2020 17:33

Акции протеста после инаугурации Президента: что это было. Мнение Григория Азарёнка

Пострадавший во время протестов сотрудник милиции: «Все, кого я знаю, готовы работать без масок»
25 сентября 2020 17:29

Пострадавший во время протестов сотрудник милиции: «Все, кого я знаю, готовы работать без масок»

Сергей Михеев: не выходит вытянуть Лукашенко на какое-то массовое побоище, чтобы сразу там человек 100 погибло
25 сентября 2020 17:26

Сергей Михеев: не выходит вытянуть Лукашенко на какое-то массовое побоище, чтобы сразу там человек 100 погибло