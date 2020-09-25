Александр Лукашенко: чего мы всё время страдаем по поводу этих санкций?

Иркутская область – гигант России, опора Сибири, где сосредоточены крупные промышленные, добывающие и перерабатывающие предприятия. Там хорошо знают и используют наши БелАЗы, покупают белорусские кабели, изолированные провода, машины и механизмы для грунтовых работ. База заложена и нужен лишь толчок для интенсивного движения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта в какой-то степени беда, которая обрушилась на Беларусь в связи с этими цветными революциями, заставила нас серьезно посмотреть на наши отношения. И мы поняли, что, несмотря на то, что нам, Беларуси и России, непросто в этой ситуации, мы запросто можем обойтись и без них.

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Что мы все время страдаем по поводу этих санкций, как будто у нас не самодостаточная экономика? У нас очень хорошо развита промышленность, в России и Беларуси, у нас прекрасно развито сельское хозяйство. Мы можем людей накормить и одеть в отличие от Советского Союза, когда в очередях люди стояли голодные. У нас достаточно ресурсов, у нас хорошая научно-техническая, практическая база. Чего нам не хватает? Поэтому нам надо собраться в кучу, наметить общие планы и действовать в этом направлении, обеспечивая всем необходимым наших людей.