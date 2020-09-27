О белорусско-российских отношениях, об отмене роуминга и возобновлении транспортного сообщения. Рассказывает Дмитрий Мезенцев

Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» на СТВ Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Игорь Позняк, СТВ:

Мне кажется, что по событиям уходящей недели в Минске можно было буквально изучать географию России, нашу союзную географию – от Ленинграда до Дальнего Востока губернаторы. Вы согласны, что нынешняя неделя во многом и многим дала ответы на вопросы о том, что же у нас происходит и как обстоят дела в Союзном государстве? За ближайшие несколько дней в Беларуси побывают шесть российских губернаторов

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Скажу вам по плотности визитов глав российских регионов. За ближайшие несколько дней, за дни ушедшие в Беларуси побывают шесть российских губернаторов, которые с собой вместе пригласили членов региональных правительств, областных парламентов, специалистов, которые укрепят экономическое взаимодействие по формату «регион – регион», и в системе отношений с правительством, руководством республики. Это только подписание, а по сути дела это шаг в поддержку сотрудников сотен промышленных предприятий Беларуси, которые по итогам подписанных договоров получают новые заказы, получают новую прибыль, получают гарантированный заработок и премию, расширяется география поставок автобусов, электробусов, троллейбусов, дорожной и коммунальной техники, сельхозпродукции. Мы только что, буквально несколько дней назад, с губернатором Приморья Олегом Кожемяко были в Могилеве, встречались с руководством области. Были на Могилевлифтмаше. Мы видели осовремененную линейку продукции. Было очень важно видеть, как загорелись глаза руководства Приморья, которое тут же, буквально по телефону, дало команды, позвонив на Дальний Восток, с тем, чтобы готовить новые контракты по поставке роторных автомобильных парковок, по поставке того оборудования – это сотни единиц, которые сделают жизнь жителей многоэтажных домов Владивостока и ряда других городов этого края комфортней и безопасней. Белорусские руки, белорусская добросовестность, умение прогнозировать ситуацию – это все выгодно Игорь Позняк:

Это все равно выгодно с учетом такого огромного рычага? Дмитрий Мезенцев:

Выгодно, потому что цена и качество в этом сочетании – белорусские руки, белорусская добросовестность, умение прогнозировать ситуацию, обеспечение сервисной поддержки – это все выгодно. Еще раз скажу: те руководители регионов, которые приехали в эту неделю, те, которые были в начале этого года, до COVID, в году ушедшем – это шаги в поддержку той масштабной системы отношений, которая сложилась. Практики по реализации союзного договора – мы по разному говорим об этом в разные времена – более интенсивно, менее интенсивно.

Игорь Позняк:

Но на одном языке? Дмитрий Мезенцев:

На счастье, на одном языке. Еще раз скажу: то, что сегодня обсуждалось, по сотням позиций (не по десяткам позиций, а по сотням) – это шаг России в поддержку тысяч и тысяч белорусов. По сути дела, миллионов людей. Укрепление потенциала национальной белорусской промышленности и анонс того, что взаимодействие в сфере НИОКР, взаимодействия Академии наук, Курчатовского института с Национальной Академией наук, институтами, отработка технологий безопасности для Белорусской атомной станции, создание огромной программы, которую предложил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, потенциалы единых, сквозных, фундаментальных и прикладных научных исследований Союзного государства, где белорусским партнерам отводится весомая ключевая партнерская роль. Это все в единую копилку ради белорусов, ради народа страны. Игорь Позняк:

Это очень важная риторика. Мне кажется, она очень хорошо коррелирует с итогами недавней встречи на высшем уровне, когда президенты Лукашенко и Путин всем, многим дали понять, что Беларусь и Россия по-прежнему – важнейшие и ближайшие стратегические союзники. «Россия и Беларусь – вместе» Дмитрий Мезенцев:

Вы знаете, было не раз неловко и обидно слышать, что то 100 бутылок кефира, снятых с дегустации на выставке агропрома России, то какие-то ограничения, которые когда обоснованно (надо тоже это признавать), когда по инерции вставали на пути сельхозпродукции из Беларуси, когда наши нефтяные и газовые споры у кого-то, в некоторых кабинетах, в некоторых аудиториях могли родить сомнения в стратегии наших отношений, в славянском братстве, в той дружбе, в миллионах связей между гражданами двух стран. Сегодня тот экзамен, который и наши отношения, и наша дружба проходят и прошли, еще раз отчетливо всех убеждают: Россия и Беларусь – вместе. Об учении «Славянское братство»: оно проросло в душах тысяч и тысяч воинов и миллионов граждан

Игорь Позняк:

Дмитрий Федорович, нельзя не замечать и нельзя не обращать внимание на то, что буквально в 15 километрах от нашей союзной границы войска НАТО. Каким может быть и каким должен быть белорусско-российский ответ на эти вызовы? «Славянское братство» завершилось. Что еще? Дмитрий Мезенцев:

Давайте еще раз скажем. Вне зависимости от того, сколько единиц боевой техники, военнослужащих из России, из Беларуси принимало участие в этих плановых учениях, объявленных еще в году ушедшем, «Славянское братство» от этого не меняет свои масштабы. Оно есть, оно проросло в душах тысяч и тысяч воинов и тысяч, и тысяч – я бы сказал – миллионов граждан. «Славянское братство» показало, что убежденность, воля и мужество в защите границ Союзного государства, территории Беларуси, территории России такова, что это ни у кого не должно вызывать сомнения. Совсем недавно я встречался по инициативе моих коллег с рядом послов стран Евросоюза. Я задал очень простой вопрос: как представители поколения 60-х годов, которые приезжали в страны Балтии в гости, уважая национальный уклад, но в рамках единой страны, как нам относиться к тому, что когда буквально еще совсем недавно, несколько десятилетий назад мы были гостями у наших партнеров, шутили, встречались, разговаривали, строили планы на будущее, как сегодня относиться к тому, что танки НАТО, американские в том числе, находятся на территории Балтийских стран, у ближайших границ России и Беларуси? К сожалению, я не очень отчетливо получил этот ответ, потому что на самом деле иначе трактовать его как «бряцание оружием» и «потенциальная угроза» Союзному государству и двум братским республикам трактовать это невозможно. А если это так, ответ на это – в том числе сплоченность армейских рядов и на учениях «Славянское братство». Игорь Позняк:

Дмитрий Федорович, то, что сейчас происходит в Беларуси, и то, что с помощью некоторых Telegram-каналов диктуется белорусам (оттуда – из-за рубежа). Для вас очевидно, что вся эта история в перспективе, возможно, в ближайшей, ориентирована на Россию? И какие Россия должна сделать выводы из этой ситуации? «Россия прежде всего сделала выводы очевидные – это поддержка братского, белорусского народа»

Дмитрий Мезенцев:

Россия прежде всего сделала выводы очевидные – это поддержка братского, белорусского народа – в стабильности, безопасности, к тому, к чему привыкли белорусы и от чего они не имеют права отказываться, да, я думаю, что и не хотят. Красивая, ухоженная, динамичная страна, с гордым, мужественным, по-хорошему самолюбивым и очень радушным народом. Все это можно потерять в одночасье. Я сейчас вспоминал о впечатлениях моего поколения. Мы пережили огромную трагедию. Мы пережили гибель великой страны. И я вспоминаю 1989, 1990, 1991 год и даже 1993-й, когда сотни тысяч людей выходили на площади. Действительно, они хотели быть услышанными. Действительно, они хотели, чтобы страна была сильнее, более открытой и, наверное, более свободной, как кому-то казалось. Но плата за это оказалась – потеря ведущих позиций СССР, потеря половины территории и почти половины населения. Если белорусами управляют из-за рубежа, надо подумать, кому это выгодно. Ответ очевиден Стоит ли этим примером не воспользоваться, чтобы оценить те угрозы, которые формируются в том числе из-за рубежа Telegram-каналами, адресуя к тем молодым людям, которые не знают идейного Отечества? В этом их невозможно винить – они выросли в другое время. Но они выросли в спокойной, красивой, убежденной в своем будущем стране. Наверное, когда они, может быть, не всегда понимая то, что делают, ставят под сомнение государственность, устойчивость конституционного строя, общий порядок и права миллионов людей, которые не вышли на протест, жить спокойной жизнью. Наверное, они должны понимать, что они нарушают этим и закон. А если, тем более, управляются этими процессами и эти люди – замечательные, толковые, молодые, грамотные белорусы из-за рубежа, надо подумать, кому это выгодно. Ответ очевиден. Игорь Позняк:

Дмитрий Федорович, важнейшее политическое событие недели – инаугурация Президента Беларуси. Реакция Запада в этот и в последующие дни, позицию Кремля по этому поводу озвучил Песков. Вы как посол находите в действиях, высказываниях своих некоторых коллег, как говорят спортивным языком, недипломатическое, неспортивное поведение? «Веди себя так, чтобы не заступать за определенную черту, чтобы не вмешиваться во внутренние дела независимого и суверенного государства» Дмитрий Мезенцев:

Знаете, есть правила поведения писаные и неписаные посла любой страны в той стране, куда тебя направил глава государства. Есть Венская конвенция, но есть и то, что называется «на кончиках пальцев». Веди себя так, чтобы не заступать за определенную черту, чтобы не вмешиваться во внутренние дела независимого и суверенного государства.

Формат тех заявлений, которые прозвучали из ряда столиц европейских государств, в том числе из столицы Евросоюза, на мой взгляд, это пример недобросовестного отношения, нарушения практики партнерских отношений и безусловного вмешательства во внутренние дела страны, попытка давать те оценки, которые суверенное государство не заслуживает. Я думаю, мои коллеги это слышат, понимают, и верю, что будут поступать более выверено и спокойно, вне зависимости от того, какие команды будут даваться им из их столиц. Игорь Позняк:

В завершении очень важной темы, может быть, не столь масштабной, но вопрос, которым задается абсолютно любой наш зритель: когда мы наконец сможем сесть в нашу знаменитую «двойку» и доехать из Минска в Москву? Когда мы сможем без услуг роуминга позвонить во Владивосток нашим родственникам? То, о чем так долго говорят, – отмена роуминга. Дождемся? О возобновлении автомобильного и железнодорожного сообщения между Беларусью и Россией: «Давайте потерпим. Тем более что самолеты уже стали летать» Дмитрий Мезенцев:

Давайте по поводу «двойки», а потом по поводу отмены роуминга. Конечно, мы очень хотим, чтобы восстановилось железнодорожное, автомобильное, авиасообщение в штатном прежнем режиме. Но мы с вами не можем не чувствовать реалии, которые формируют, о чем нас информирует Министерство здравоохранения и служба государственных санитарных врачей России и Беларуси. Мы видим, что очевидно идет увеличение числа заболеваний. Европа уже «полыхает», в ряде стран, в ряде регионов Европы вторым этапом заболевания. COVID не отступил. И в этом плане забота о безопасности людей, об их здоровье, об их жизнях, наверное, на первом плане. А наш комфорт снижен сегодня. Может быть, не очень приятно, что мы не всегда можем подняться, поехать в Москву, в Петербург, в Брянск или Псков, как и наоборот. Но давайте потерпим. Тем более что самолеты уже стали летать: два рейса «Аэрофлота», два рейса Belavia. Верим, что будет расширение. Поверьте, все руководители – заложники мнения, в самом широком смысле слова (и правильно поступают) мнения санитарных врачей. «Роуминг тоже немножко «кусается», а порой и не немножко» Что касается роуминга. Я тоже, естественно, звоню своим родным, знакомым, своим партнерам, коллегам. И я знаю, что роуминг тоже немножко «кусается», а порой и не немножко. Игорь Позняк:

Заждались уже мы этого.

Дмитрий Мезенцев:

Заждались, да. 25 сентября было в формате видеоконференции общение руководителей двух профильных министерств. Буквально 29-го вновь будет одна из конференций. Вопрос, который вчера, может быть, так остро не стоял – это обеспечение безопасности телефонной связи. Тем более, мы видим примеры кибератак. И в этом плане обрушить систему в рамках введения единого роуминга никто не позволит, и мы на это права не имеем. Поэтому давайте позволим сейчас профессионалам из двух профильных министерств еще раз все взвесить. Политическая воля обозначена. Более того, скажу: когда в правительстве в ушедшем году обсуждали вопросы экономического взаимодействия, кто-то говорит «интеграции», мы говорим «взаимодействия», кто-то говорит «дорожные карты», мы будем считать, что это союзные программы, это правильнее, точнее. Подчеркиваю – экономического взаимодействия.