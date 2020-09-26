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Ему 73 года, и у него уже 55-я уборочная. В Червене рассказали о герое «Дожинок – 2020»

26 сентября 2020 15:17
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Новости Беларуси. 26 сентября «Дожинки» отмечают хлеборобы Минской, Витебской и Гомельской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Червень, Витебск и Мозырь принимают праздник тружеников села.

«Нам очень нравится здесь. Очень много всего красивого». Что происходит в Червене на областных «Дожинках»?

Ему 73 года, и у него уже 55-я уборочная. В Червене рассказали о герое «Дожинок – 2020» -1

Отметим, в 2020 году аграрии Минской области установили рекорд: 2 миллиона тонн зерна убрали с полей хлеборобы. Такой результат последний раз был 8 лет назад. Поэтому и подарки в этом году тоже особенные.

Например, одному комбайнеру, у которого это уже 55-я уборочная, подготовили необычный подарок от Федерации профсоюзов Беларуси.

Ему 73 года, и у него уже 55-я уборочная. В Червене рассказали о герое «Дожинок – 2020» -4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы, профсоюзы, выбрали для себя героя и от имени всех профсоюзов сегодня этого человека чествуем, награждаем. Этот человек известен тем, что у него в этом году 55-я уборочная. Ему 73 года. За эти уборочные кампании Цвирко Геннадий Адамович намолотил более 40 тысяч зерна. Это порядка 1000 железнодорожных вагонов.

Безусловно, сегодня это образец, пример в труде. Ему сегодня нет равных в стране, и мы с удовольствием вручаем ему, его дружной семье автомобиль.

# Сельское хозяйство # Экономика # Вадим Смоляк # Михаил Орда # Геннадий Цвирко # Фотофакт

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