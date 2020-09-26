Ему 73 года, и у него уже 55-я уборочная. В Червене рассказали о герое «Дожинок – 2020»

Новости Беларуси. 26 сентября «Дожинки» отмечают хлеборобы Минской, Витебской и Гомельской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, в 2020 году аграрии Минской области установили рекорд: 2 миллиона тонн зерна убрали с полей хлеборобы. Такой результат последний раз был 8 лет назад. Поэтому и подарки в этом году тоже особенные.

Например, одному комбайнеру, у которого это уже 55-я уборочная, подготовили необычный подарок от Федерации профсоюзов Беларуси.