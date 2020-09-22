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Александр Лукашенко: не кланяться ни на Запад, ни на Восток, завозя продукты

22 сентября 2020 17:41
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Новости Беларуси. Увеличение товарооборота, возможное участие Беларуси в строительстве космодрома «Восточный» и поставки белорусской техники на Дальний Восток. Александр Лукашенко пообщался 22 сентября с губернатором Приморского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть интерес у сторон и в работе в сельском хозяйстве.  

Александр Лукашенко: не кланяться ни на Запад, ни на Восток, завозя продукты-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы готовы в этом направлении работать. И в сельском хозяйстве и по семенам, и по овощеводству, и по плодоводству по всем направлениям, вплоть до посадочного материала, если нужно где-то вам сады заложить, сделать. Надо показать. Леонид Константинович, у нас же есть эти образцы? Когда-то мы программу реализовывали несколько десятков тысяч гектаров садов. Все с Польши возили и возили яблоки. Слушайте, зачем возить? Такой же климат. Надо вплоть до посадочного материала. И показать, что мы сами все можем, и не кланяться ни на Запад, ни на Восток, завозя продукты.  

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# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Олег Кожемяко # Фотофакт

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