Александр Лукашенко: не кланяться ни на Запад, ни на Восток, завозя продукты

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы готовы в этом направлении работать. И в сельском хозяйстве – и по семенам, и по овощеводству, и по плодоводству – по всем направлениям, вплоть до посадочного материала, если нужно где-то вам сады заложить, сделать. Надо показать. Леонид Константинович, у нас же есть эти образцы? Когда-то мы программу реализовывали – несколько десятков тысяч гектаров садов. Все с Польши возили и возили яблоки. Слушайте, зачем возить? Такой же климат. Надо вплоть до посадочного материала. И показать, что мы сами все можем, и не кланяться ни на Запад, ни на Восток, завозя продукты.

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