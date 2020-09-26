Турчин на «Дожинках» в Червене: IT – это очень здорово, но сельское хозяйство – не менее значимая отрасль нашей экономики

Новости Беларуси. 26 сентября «Дожинки» отмечают хлеборобы Минской, Витебской и Гомельской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С утра на улицах Червеня не смолкают музыка и песни.

На праздник прибыли люди не только с разных районов области, но и других регионов Беларуси. Подарком для местных тружеников села стал сильно преобразившийся город и новый детский сад. Впрочем, были и личные поздравления – заслуженные и весомые. Весь день в праздничном Червене провел корреспондент Вадим Смоляк. Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:

Все самое главное и знаменательное для аграриев Минской области на сегодня уже завершилось. Церемония трансформировалась в большой яркий концерт. Но сперва мы хотим показать эмоции 73-летнего агрария, которому Федерация профсоюзов Беларуси вручила автомобиль. Для Геннадия Адамовича Цвирко прошедшая уборочная стала 55-й.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

От Федерации профсоюзов Беларуси я вручаю автомобиль «Нива» вам и вашей семье.

Геннадий Цвирко, комбайнер ОАО «Агронеманский» Столбцовского района:

Конечно, не догадывался. Спасибо всем, кто так оценил мой труд и наградили таким подарком.

Татьяна Цвирко:

Папіны рукі пахлі мазутам. Гэта першае, што я помню. Пасля толькі яны сталі пахнуць хлебам. Таму што папа адразу працаваў на калгасных майстэрнях па рамонту тэхнікі і прыносіў дадому цукеркі. І гэтыя ўспаміны ў мяне самыя першыя. Гэта пах для мяне сапраўднага мужчыны. Ему 73 года, и у него уже 55-я уборочная. В Червене рассказали о герое «Дожинок – 2020» Вадим Смоляк:

Минская область установила абсолютный рекорд, намолотив 2 миллиона тонн. Как рассказал губернатор Минской области Александр Турчин, это четверть от всего каравая страны. А еще Александр Генрихович рассказал о своей мечте, которая касается каждого жителя столичного региона.

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:

За август более 1100 рублей получили среднюю заработную плату в сельском хозяйстве. Я хочу, чтобы в сельское хозяйство люди с удовольствием шли работать. Мы для этого все должны сделать: и благоустроенные города, и жилье на селе. Это все важные составляющие общего дела, чтобы сегодня люди, работающие в агропромышленном комплексе, гордились этим, и чтобы молодежь шла туда работать. IT-сфера, конечно, это очень здорово (я хочу сказать как куратор ее в прошлом, это все правильно), но сельское хозяйство – это не менее значимая отрасль нашего народного хозяйства и нашей экономики. Вадим Смоляк:

А еще мы стали свидетелями традиционного и очень значимого ритуала. Произошла передача эстафеты от Червенского района Копыльскому, который в 2021 году примет областные «Дожинки». Символичный сноп перекочевал из рук председателя Червенского райисполкома в руки председателя Копыльского райисполкома.

Хочется поздравить, пожелать успехов, здоровья и начинать готовиться к «Дожинкам – 2021».