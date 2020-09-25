Делегация Ленинградской области России находится в Минске

Новости Беларуси. Делегация Ленинградской области, которую возглавил губернатор Александр Дрозденко, находится в Минске. Визит носит статус официального, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизменным для протокола является церемония памяти. Венки и цветы российские гости возложили к Вечному огню и монументу на площади Победы.

25 сентября у губернатора российского региона в Минске пройдут встречи и переговоры. Планируется заключение нового соглашения между правительствами Беларуси и Ленинградской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.