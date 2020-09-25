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Делегация Ленинградской области России находится в Минске

25 сентября 2020 07:51
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Новости Беларуси. Делегация Ленинградской области, которую возглавил губернатор Александр Дрозденко, находится в Минске. Визит носит статус официального, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Делегация Ленинградской области России находится в Минске -1

Неизменным для протокола является церемония памяти. Венки и цветы российские гости возложили к Вечному огню и монументу на площади Победы.  

Делегация Ленинградской области России находится в Минске -4

25 сентября у губернатора российского региона в Минске пройдут встречи и переговоры. Планируется заключение нового соглашения между правительствами Беларуси и Ленинградской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.  

Делегация Ленинградской области России находится в Минске -7

Отметим, что в 2019 году торговый оборот Беларуси с Ленинградской областью составил свыше 360 миллионов долларов США.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Дрозденко # Фотофакт

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