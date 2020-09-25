Делегация Ленинградской области России находится в Минске

Новости Беларуси. Делегация Ленинградской области, которую возглавил губернатор Александр Дрозденко, находится в Минске. Визит носит статус официального, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Делегация Ленинградской области, которую возглавил губернатор Александр Дрозденко, находится в Минске. Визит носит статус официального, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неизменным для протокола является церемония памяти. Венки и цветы российские гости возложили к Вечному огню и монументу на площади Победы.
25 сентября у губернатора российского региона в Минске пройдут встречи и переговоры. Планируется заключение нового соглашения между правительствами Беларуси и Ленинградской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.
Отметим, что в 2019 году торговый оборот Беларуси с Ленинградской областью составил свыше 360 миллионов долларов США.