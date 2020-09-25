Александр Лукашенко: «Мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить свой причал, скажем так, свой порт»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши возможности вы хорошо знаете, мы очень заинтересованы с вами сотрудничать. Когда у нас не получается с Москвой, я всегда своим говорю: «Слушайте, чего вы паритесь? В Питере живет больше пяти миллионов человек, а еще возьмите Ленинградскую область – огромное количество людей. И нам, говорю, достаточно для того, чтобы закрыть весь товарооборот с Российской Федерацией, если мы наладим хорошее сотрудничество». Мы готовы добром ответить, мы готовы многое сделать, особенно для вашей области. Очень много мы сейчас говорим и работаем уже над изменением логистики по поставке наших товаров. Порты – это же Ленинградская область. Поэтому нам надо договориться, во что бы то ни стало, нам надо договориться. А вопрос один: я думаю, это железнодорожные тарифы и перевалка в портах. В крайнем случае, я, когда встречался с президентом России, мы очень много времени обсуждали этот вопрос, и я ему сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, скажем так, свой порт. Он загорелся этим вопросом, и я ему даже предложил решение этого вопроса финансовое – я ему предложил, что вот все, что мы сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредита Российской Федерации, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала там.