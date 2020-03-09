«Никаких компромиссов». Итоги совещания у Президента по вопросам гарантий для работников, переработки отходов и электротранспорту

Новости Беларуси. Гарантии для работников, переработка отходов, развитие электротранспорта. Эти и другие темы 9 марта стали ключевыми на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина. Президент обратил внимание прежде всего на вопросы, нерешенность которых сказывается на людях. К примеру, защищенность сотрудников предприятий-банкротов. Здесь компромиссов быть не может. Вся экономическая система страны должна быть нацелена на то, чтобы обеспечить интересы каждого белоруса.

По ряду вопросов, отметил глава государства, правительство откровенно запаздывает, и это сдерживает развитие всего общества. Взять, допустим, внедрение в Беларуси депозитной системы обращения потребительской упаковки. Совмину поручено в течение нескольких месяцев подготовить подробный отчет, как действует нынешняя система по сбору вторсырья и чего не хватает для ее развития. Алена Сырова продолжит.

37 лет Сергей Черкасов остается верен родному сельхозпредприятию. Вспоминает, как гремели «Крынки» в советское время. Как один за другим сменялись руководители. И как с годами накапливались в хозяйстве долги. Вот уже пять лет зарплату люди здесь получают на месяц-два позже. На днях, например, отдали остатки за декабрь. Но, когда в середине 2019 года заговорили о банкротстве, механизатор один из первых встал на защиту хозяйства.

Сергей Черкасов, механизатор КУСП «Крынки»:

Как не сохранять это хозяйство? А куда людям пойти? Хоть когда-то, но даются эти деньги. Надо это хозяйство сохранить.

Чтобы хоть как-то продержаться на плаву, пришлось провести оптимизацию по всем фронтам. Но плюса в зарплатах люди не увидели. Половина всей выручки, как и прежде, уходит на возмещение долгов организациям по суду и на оплату кредитов (некоторые тянутся еще с двухтысячных). «Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? Надеялись на нашумевший 70-й Указ «О развитии Витебской области», где предусмотрены отсрочки и рассрочки долгов. Но и в агропромышленные объединения «Крынкам» путь оказался заказан.

Олег Вишневский, директор КУСП «Крынки»:

Мы были закреплены к «Белпищепрому». И «Белпищепром» нас определил к Витебскому МЭЗу как подшефное хозяйство. В итоге мы ничего не получили. Получили ответ, что согласно 300-му указу мы эту шефскую помощь не можем получить безвозмездно.

Если это предприятие вместо того, чтобы стать на ноги, станет банкротом, по нашему нынешнему законодательству все его долги, в том числе и по зарплатам, спишут. То есть мало того, что сотрудники останутся без работы, так еще и без денег, которые им задолжали. Разве справедливо?

Профсоюзы уже два года вместе с различными ведомствами пытаются продвинуть идею создания спецфонда, куда бы предприятия из «зоны риска» превентивно отчисляли деньги. Тогда в случае чего их сотрудники могли бы рассчитывать на компенсацию, пока будут искать новое место работы. Зарплаты, цены на продукты и роль профсоюзов. О чём говорил Президент на съезде ФПБ Эту проблему пару недель назад озвучили на съезде профсоюзов. Глава государства тогда возмутился самим фактом банкротства, ведь зачастую руководители даже не пытаются спасти свое предприятие, а идут по пути наименьшего сопротивления, учитывая исключительно свои интересы. Сегодня, во время совещания с руководством правительства, это стало темой номер один.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никаких компромиссов, конечно же, в таком случае быть не может. Президент Беларуси: «Экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей» Наше законодательство по банкротству не менялось с 2012 года, в нем не учтены основные аспекты социальной защиты работников, а это главное. Потому в ближайшее время документ комплексно пересмотрят.

Президент заслушал все предложения и обратил внимание на опыт Евросоюза. В 2019 году там приняли директиву с красноречивым названием «О реструктуризации и предоставлении второго шанса». Теперь в Европе будут до последнего спасать предприятия, использовать всевозможные меры, вплоть до погашения долга.

Нам предстоит еще доработать законопроект. Он должен быть готов к сентябрю, чтобы уже на осенней сессии депутаты могли его обсудить. Кстати, это информацией с журналистами поделился первый вице-премьер. Он же во время совещания выступил с еще одной инициативой – касается она дополнительного стимулирования местных чиновников.

Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Президент сказал: деньги прежде всего. Поэтому не важно, в какой сфере, отрасли, в малом бизнесе или на крупных предприятиях. В первую очередь это наполнение местного бюджета, дополнительные доходы и прирост. Исходя из достигнутого прироста (если он будет превышать среднеобластные показатели), возможно введение новой системы премирования руководителя района и непосредственно работников исполкома, которые отличатся наиболее высоким результатом.

И зарабатывать, и экономить мы могли бы уже давно, если бы вовремя сориентировались, как сделали в том же ЕС. Там в ближайшее десятилетие планируют сэкономить на переработке не менее 600 миллиардов евро. Это примерно 500 евро в год для каждой семьи Старого Света. Кроме того, не будет необходимости массово закупать сырье и металл для рынка Евросоюза – все произведут, вторично переработав. А займется этим малый и средний бизнес. Вот и экономическая выгода. Александр Лукашенко о переработке отходов: мы ждём, как с этой нефтью, пока петух, как в народе говорят, не клюнет Мы же только задумываемся о введении, вернее, возвращении хорошо знакомой со времен СССР депозитарной системы. У каждой тары есть своя цена, которая включена в стоимость товара. И если сдаешь эту тару, а не просто выбрасываешь, получаешь копеечку.

Накопленное таким образом стекло, пластик или металл можно переработать. Правительство предложило перейти на эту систему до 2022 года. Президент заметил: это непростительно долго, учитывая, что система не нова для белорусов. Александр Лукашенко поручил разобраться, что стопорит процесс.

Не так быстро, как хотелось бы, развивается и электротранспорт в стране. Александр Лукашенко: «Не получает должного импульса тема развития электротранспорта в стране» Да, постепенно на улицах появляются электробусы. Но почему бы ими не заменить те же автобусы? Особенно если учесть, что совсем скоро начнет работу БелАЭС и энергии будет достаточно.

Виталий Шкуратов, начальник управления продаж в страны СНГ ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Польша, например, к 2028 году планирует заменить не менее 30 % дизельных автобусов на электробусы. Поэтому считаем, что в нашей государственной программе план должен быть где-то приближен к этим значениям. И постепенно заменить дизельную технику на технику с электротягой. Необходимы некие льготы по электроэнергии для потребителей, а также некая программа субсидирования.

Схожие предложения и у автолюбителей. Дмитрий Крутой о налоговых льготах для электромобилей: «Речь идёт об обнулении» Еще одна наболевшая тема – надзор за состоянием сельхозтехники. Бывает так, что государство дает деньги на ее закупку. А как иначе? Не будет чем – не посеют, поставят под угрозу продовольственную безопасность страны и экспорт. А после предприятия, которые просили помощи, преступным образом за пару лет приводят новую и дорогую технику, купленную за госсчет, в негодное состояние. Александр Лукашенко лично предложил пересмотреть систему госнадзора, дабы неповадно было вести себя не по-хозяйски.