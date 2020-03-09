Дмитрий Крутой о налоговых льготах для электромобилей: «Речь идёт об обнулении»

Новости Беларуси. Если раньше был вопрос с количеством зарядных станций, то сегодня они есть во всей стране. В 2020 году станет еще на 150 больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие льготы для владельцев электромобилей в Беларуси? Рассказывает Дмитрий Крутой

Правда, спрос на них не так высок – ввозить их ни разу не выгоднее, чем обычное авто. Тот же НДС 20 %, то есть пятая часть от стоимости авто, тот же налог на пользование дорогами.