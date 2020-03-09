Александр Лукашенко: «Не получает должного импульса тема развития электротранспорта в стране»

Новости Беларуси. Экономическая система страны должна быть нацелена на то, чтобы обеспечить интересы людей. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Экономическая система страны должна быть нацелена на то, чтобы обеспечить интересы людей. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не получает должного импульса и тема развития электротранспорта в стране. Неопределенность с ценой на нефть и соответственно на топливо доказывает, что электротранспорт обладает колоссальным потенциалом. И дело здесь даже не в нефти. Дело в том, что это перспектива. И все страны, такие как мы, экспортоориентированные, не имеющие под землей огромных запасов, давно сориентировались на электротранспорт. Но нам и Бог велел.
Мы завтра-послезавтра вводим два блока электростанции атомной. У нас и так сегодня избыток. Мы можем больше произвести электрической энергии. Так почему мы не делаем сегодня, с запасом во времени, крен к электротранспорту (и не только к электротранспорту), к большему потреблению электроэнергии? Это замена углеводородам.
Президент Беларуси: «Экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей»
Среди других документов, вынесенных на рассмотрение главы государства, – проекты указов о дополнительном стимулировании местных органов власти, о предложениях по совершенствованию процедуры банкротства и защите прав работников, о госнадзоре за техническим состоянием техники.
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В числе обсуждаемых тем также улучшение качества нотариального обслуживания, изменение норм беспошлинного ввоза товаров.