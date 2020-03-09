Александр Лукашенко: «Не получает должного импульса тема развития электротранспорта в стране»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не получает должного импульса и тема развития электротранспорта в стране. Неопределенность с ценой на нефть и соответственно на топливо доказывает, что электротранспорт обладает колоссальным потенциалом. И дело здесь даже не в нефти. Дело в том, что это перспектива. И все страны, такие как мы, экспортоориентированные, не имеющие под землей огромных запасов, давно сориентировались на электротранспорт. Но нам и Бог велел.

Мы завтра-послезавтра вводим два блока электростанции атомной. У нас и так сегодня избыток. Мы можем больше произвести электрической энергии. Так почему мы не делаем сегодня, с запасом во времени, крен к электротранспорту (и не только к электротранспорту), к большему потреблению электроэнергии? Это замена углеводородам.

Президент Беларуси: «Экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей»