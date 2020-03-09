Новости экономики за 09.03.2020

Новости Беларуси. Как мировые фондовые рынки отреагировали на резкое падение цен на нефть? И откажется ли Нацбанк от плавающего курса рубля в связи с негативными внешнеэкономическими факторами? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РЕКОРДНЫЕ КВАРТАЛЬНЫЕ БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ

На БУТБ прошли рекордные квартальные биржевые торги деловой древесиной. Реализовали почти миллион кубометров древесины на 68 миллионов рублей. По сравнению с аналогичными торгами в марте 2019 года сумма сделок выросла на 87 %.

Нацбанк не намерен отказываться от плавающего курса из-за негативных внешних факторов

Всего в торгах участвовали 354 покупателя и 115 продавцов, которые совершили почти 1000 сделок. Наибольшим спросом пользовались балансы хвойных пород и круглые лесоматериалы.