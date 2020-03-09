Сергей Румас: падение цен на нефть – это дополнительные возможности для Беларуси договориться с Россией

Новости Беларуси. 9 марта в правительстве прокомментировали ситуацию, связанную с резким снижением цен на нефть и девальвацией российского рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доллар в плюсе на 11 копеек. 9 марта торги на БВФ закончились рекордом

По словам премьер-министра, еще рано оценивать все последствия происходящего для Беларуси.