Сергей Румас: падение цен на нефть – это дополнительные возможности для Беларуси договориться с Россией

Новости Беларуси. 9 марта в правительстве прокомментировали ситуацию, связанную с резким снижением цен на нефть и девальвацией российского рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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По словам премьер-министра, еще рано оценивать все последствия происходящего для Беларуси.
В частности, Сергей Румас отметил, что падение цен на черное золото – это дополнительные возможности для нашей страны договориться с Россией, потому что сегодняшняя ситуация значительно отличается от той, что была в декабре или январе.
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Решение российского Минфина продавать валюту белорусский премьер назвал неординарным и вновь призвал не торопиться с выводами.