«Ячмень начал подгорать». Побывали в самом северном регионе Беларуси и узнали, как аномальная жара влияет на урожай

Новости Беларуси. К массовой уборке хлеба приступили и аграрии севера страны. В Витебской области погодные условия позволили комбайнерам на две недели раньше обычного выехать в поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт уборочной в середине июля – явление для региона небывалое. Сейчас работа хлеборобов сконцентрирована на уборке рапса и зерновых культур. В 2021 году аграриям области предстоит убрать почти 350 тысяч гектаров. Продолжение темы в материале Виктора Пралича. Комбайнеры предприятия «Рудаково» уже вторую неделю как вышли на хлебные нивы. Сначала убирали рапс, теперь настала очередь зерна. В поле приезжают как только сходит роса. С ней же вечером и глушат комбайны. Ведь сейчас задача одна – убрать выращенный хлеб.

Михаил Фрычков, комбайнер сельхозпредприятия «Рудаково»:

Сейчас я на Mega Claas работаю, уже 19-й сезон. До этого работал на «Дон-1 500», на нем 13 сезонов отработал. Обеды привозят, водичку подвозят, все нормально. Все, конечно, надеются намолотить, лишь бы техника шла и погодные условия не подвели нас.

Солнечная погода, надежная техника и человеческие ресурсы. Этого достаточно, чтобы уборочная-2021 прошла без проблем. И если с небесной канцелярией не договориться, то для обеспечения бесперебойной работой техники созданы ремонтные бригады. При необходимости они будут работать круглые сутки. Не первый год на время уборочной, хлеборобами становятся и специалисты промышленных предприятий.

Виктор Пралич, корреспондент:

В уборочной кампании на севере страны задействованы более 4 000 механизаторов. Готовы прийти на помощь хлеборобам и сотрудники других организаций. Подставляют плечо и будущие аграрии – учащиеся колледжей и лицеев сельскохозяйственной направленности. В «Рудаково» пока справляются своими силами. Озимые и яровые планируют убрать за две недели. Но из-за знойных летних дней в конце июня – начале июля приходится тщательно выбирать поля до приезда комбайнов.

Дмитрий Шушкевич, главный агроном сельхозпредприятия «Рудаково»:

В первую очередь мы начали убирать озимый рапс. Так как погода была сильно жаркая, и ячмень начал подгорать, мы быстренько переключились на ячмень, чтобы спасти урожай. Пока такая погода стоит, пшеничка может немного подождать. В первую очередь уберем ячмень, а потом переключимся на остальные все зерновые культуры. ​На две недели раньше обычного. К массовой уборке хлеба приступили аграрии Витебской области