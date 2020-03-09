Александр Лукашенко о переработке отходов: Мы ждём, как с этой нефтью, пока петух, как в народе говорят, не клюнет

Новости Беларуси. Экономическая система страны должна быть нацелена на то, чтобы обеспечить интересы людей. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси: «Экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей» Среди затронутых тем – сбор и утилизация тары и упаковки товаров, развитие электротранспорта. Президент обратил внимание на сроки решения важных проблем. Затягивание здесь не допустимо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К сожалению, по ряду вопросов мы откровенно запаздываем. Это сдерживает развитие общества. Речь идет о создании стимулов и инфраструктуры для сбора, переработки, утилизации тары и упаковки товаров. Правительство, например, видит решение во внедрении депозитной системы обращения потребительской тары из-под воды и напитков. Ну хорошо, когда-то я, не в первый раз, повторил свое требование ко всем, прежде всего вертикали исполнительной власти: с отходами надо научиться работать, начиная от боя стекла, полиэтилена особенно и другими.