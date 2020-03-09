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Александр Лукашенко о переработке отходов: Мы ждём, как с этой нефтью, пока петух, как в народе говорят, не клюнет

09 марта 2020 10:29
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Новости Беларуси. Экономическая система страны должна быть нацелена на то, чтобы обеспечить интересы людей. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей»

Среди затронутых тем – сбор и утилизация тары и упаковки товаров, развитие электротранспорта. Президент обратил внимание на сроки решения важных проблем. Затягивание здесь не допустимо.

Александр Лукашенко о переработке отходов: Мы ждём, как с этой нефтью, пока петух, как в народе говорят, не клюнет-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К сожалению, по ряду вопросов мы откровенно запаздываем. Это сдерживает развитие общества. Речь идет о создании стимулов и инфраструктуры для сбора, переработки, утилизации тары и упаковки товаров. Правительство, например, видит решение во внедрении депозитной системы обращения потребительской тары из-под воды и напитков. Ну хорошо, когда-то я, не в первый раз, повторил свое требование ко всем, прежде всего вертикали исполнительной власти: с отходами надо научиться работать, начиная от боя стекла, полиэтилена особенно и другими.

Александр Лукашенко о переработке отходов: Мы ждём, как с этой нефтью, пока петух, как в народе говорят, не клюнет-4

Я приводил пример. По-моему, Швейцария. Там аж 90 % с лишним сегодня имеет нормального продукта, который она получает из отходов. Ну а нам что мешает? Мы что, в компактной стране не можем собрать отходы и их переработать? Ведь то же стекло получить традиционным образом значительно дороже, а тут готовое стекло переплавил и получил опять бутылку или еще что-то. Точно так и с другим.

Нет, мы ждем, как с этой нефтью, пока жареный петух, как в народе говорят, не клюнет в определенное место. Потом будем героически искать альтернативу, договариваться и так далее.

Александр Лукашенко о переработке отходов: Мы ждём, как с этой нефтью, пока петух, как в народе говорят, не клюнет-7

Александр Лукашенко о переработке отходов: Мы ждём, как с этой нефтью, пока петух, как в народе говорят, не клюнет-9

# Экология # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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