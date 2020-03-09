Президент Беларуси: «Экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей»

Новости Беларуси. Экономическая система страны должна быть нацелена на то, чтобы обеспечить интересы людей. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главе государства для утверждения был предложен пакет документов. Президент обратил внимание прежде всего на вопросы, нерешенность которых сказывается на людях. В том числе речь о защищенности сотрудников предприятий-банкротов.