Президент Беларуси: «Экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей»

Новости Беларуси. Экономическая система страны должна быть нацелена на то, чтобы обеспечить интересы людей. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства для утверждения был предложен пакет документов. Президент обратил внимание прежде всего на вопросы, нерешенность которых сказывается на людях. В том числе речь о защищенности сотрудников предприятий-банкротов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вся экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Хочу подчеркнуть: никакого популизма здесь нет, как некоторые, опять расчувствовавшись, могут заявлять в телеграмм-каналах и прочее, что, мол, вот в канун выборов. Я еще раз хочу повторить то, что говорил с первого дня своего президентства: вся система и государство в целом имеют тогда только смысл, если они во благо людям. Все остальное смысла не имеет.