«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?

Новости Беларуси. Ценители хрусталя, конечно, знают этот город по старейшему бренду – стеклозавод «Неман», где запускают и новое производство. Для 10-тысячного городка – большое событие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И такие региональные локомотивы, или, как часто говорят, градообразующие предприятия есть по всей Беларуси. И сегодня задача номер один – их сохранить, сохранить коллективы и рабочие места. А ведь речь порой идет об уникальнейших профессиях. Например, «неманские» стеклодувы и герой нашего следующего сюжета, который выдувал хрустальные знаки зодиака. Удивительной красоты комплект, к которому и прикоснуться боязно, сейчас в личной коллекции госпожи Лиюань – супруги китайского лидера. Но репортаж Алены Сыровой все же о другом – о простых человеческих ценностях: желании жить, работать, кормить свою семью.

Алёна Сырова, корреспондент:

Предприятия с более чем вековой историей в нашей стране можно пересчитать по пальцам, их не более 10. Это одно из них. Стеклозавод «Неман». Хрусталь, произведённый здесь, бережно хранят во многих домах, в том числе и моем. Красивые, уникальные вещи ручной работы. И оттого труднее поддается пониманию, как с таким потенциалом и сходными данными у предприятия могут быть такие проблемы: проваленная модернизация, долги… Если покопаться, главный ответ до безобразия прост – человеческий фактор и коррупция.

15 лет назад здесь было совсем грустно – отсутствовали рынки сбыта. В том числе и из-за своей высокой стоимости даже эксклюзивная продукция оказалась не нужна. Спасти «Неман» должна была модернизация.

Государство выделило немалые деньги (займ, кстати, отдают до сих пор), но все попытки стать на ноги разбивались то о недобросовестных подрядчиков, то о неэффективное управление (предыдущий директор два года назад отправился на скамью подсудимых). В итоге долгов у «Немана» накопилось столько, что впору было закрывать стеклозавод.

Юрий Кисляк, директор предприятия «Стеклозавод «Неман»:

Были трудности и с оплатой и за энергоресурсы, которые легли в долги, плюс долги по модернизации (в общем-то, мы и просим об отсрочке и рассрочке этих выплат). Если этого не будет, то очень высока вероятность, что не будет и предприятия.

Для каждого шестого жителя Берёзовки этот завод – целая жизнь. Причем не одного поколения. Валерий Багинский – потомственный стеклодув: редкой профессией владел его отец, и вот уже 40 лет мастер продолжает семейное дело.

Валерий Багинский, мастер-отдельщик стеклоизделий предприятия «Стеклозавод «Неман»:

Большинство людей так или иначе, прямым образом или косвенным, связаны с производством нашего завода. Кормилец наш!





Валерий – один из тех, кто знает, как управляться с расплавленным до полутора тысяч градусов стеклом. Изделия мастера уникальны, двух идентичных не бывает.

Прошлой зимой выдувал стеклянные фигурки зодиакального китайского календаря – их наш Президент от имени сына Николая подарил первой леди Китая. Кто же знал, что спустя год во время экскурсии по предприятию Александр Лукашенко встретится с тем самым мастером.

Янтарный, бирюзовый, рубиновый, александритовый в разных техниках исполнениях. Хрусталь – символ роскоши, богатства и признак. «Неман» сегодня крупнейший производитель в Европе.

Диана Тарашкевич, заместитель директора по реализации предприятия «Стеклозавод «Неман»:

Мы возобновили поставки во Францию. Это эксклюзивные позиции с определённым декором, определённой формы.

80 % продукции из Берёзовки экспортируют. На Восток – богато украшенный и декорированный золотом хрусталь, на Запад – лаконичные бокалы, в Азию – вазы для фруктов и сервировки стола. Пользуются нашим стеклом даже в Новой Зеландии, США и Катаре.

Сейчас завод активно развивает продажи в интернете. В условиях карантина во многих странах это единственная возможность шопинга. А нам и на руку.

Помимо стекла здесь производят нужную в строительстве стекловату, используя в том числе и стеклобой, который остается. Прибыльно. Утеплитель белорусского производства покупают в Литве, Латвии, Польше, Украине.

Евгений Баранов, начальник цеха стекловаты предприятия «Стеклозавод «Неман»:

Производим 50 тонн в сутки. В месяц это выходит 1200 тонн, а за год 12600. Для сравнения: вот 12 тысячами 600 можем утеплить всю Лиду.

В странах, окружающих Беларусь, темпы строительства из-за коронавируса замедлились – оплаченные заказы лежат на складах. Но ведь в нашей стране ничего не остановилось, всё, в том числе и стройки, идёт по плану? Но, по факту, стекловаты, произведенной здесь, для внутреннего рынка все еще не хватает, приходится закупать. В связи с этим и решение Президента. Александр Лукашенко, посещая «Неман»: перед моим приездом начали прятать брак, который у вас там валялся три года, я это знаю





Неожиданно, учитывая ситуацию на предприятии с долгами. Их столько, что за электричество и газ едва хватает расплатиться. Президент обещает поддержать. А как иначе? На кону жизнь целого города.





И да, о тех проблемах, что не озвучили, Александр Лукашенко тоже знает, прячь не прячь.

Все потому, что поездкам Президента предшествует не всегда заметная работа помощников. Да и глава государства добираться до места назначения предпочитает по воздуху – так больше можно разглядеть.

Вы там на вертолете пролетели. Может там, сверху, лучше видно, чем нам снизу?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все косяки с вертолета видны. Я ездил по вашей старой дороге, узкая. Это все-таки важное логистическое направление, поэтому замысел был давно. Сейчас подремонтируем из Минска выезды до Гродно, там кусок есть – мы его отшлифуем, чтобы вся дорога была хорошая, новая.

М6 преобразили за 2,5 года – четыре скоростные полосы, защитные сетки от животных и продуманные развязки. Подобная реконструкция ждет и трассу М7 – Минск – Вильнюс. Александр Лукашенко о лишних элементах дорог: по тому тротуару никто никогда не ходил и ходить не будет. Зачем вы его сделали?