Прямой эфир

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?

19 апреля 2020 22:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ценители хрусталя, конечно, знают этот город по старейшему бренду стеклозавод «Неман», где запускают и новое производство. Для 10-тысячного городка – большое событие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-1

И такие региональные локомотивы, или, как часто говорят, градообразующие предприятия есть по всей Беларуси. И сегодня задача номер один  их сохранить, сохранить коллективы и рабочие места. А ведь речь порой идет об уникальнейших профессиях. Например, «неманские» стеклодувы и герой нашего следующего сюжета, который выдувал хрустальные знаки зодиака. Удивительной красоты комплект, к которому и прикоснуться боязно, сейчас в личной коллекции госпожи Лиюань супруги китайского лидера.

Но репортаж Алены Сыровой все же о другом о простых человеческих ценностях: желании жить, работать, кормить свою семью.

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-4

Алёна Сырова, корреспондент:
Предприятия с более чем вековой историей в нашей стране можно пересчитать по пальцам, их не более 10. Это одно из них. Стеклозавод «Неман». Хрусталь, произведённый здесь, бережно хранят во многих домах, в том числе и моем. Красивые, уникальные вещи ручной работы. И оттого труднее поддается пониманию, как с таким потенциалом и сходными данными у предприятия могут быть такие проблемы: проваленная модернизация, долги… Если покопаться, главный ответ до безобразия прост – человеческий фактор и коррупция.

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-7

15 лет назад здесь было совсем грустно отсутствовали рынки сбыта. В том числе и из-за своей высокой стоимости даже эксклюзивная продукция оказалась не нужна. Спасти «Неман» должна была модернизация.

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-10

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-12

Государство выделило немалые деньги (займ, кстати, отдают до сих пор), но все попытки стать на ноги разбивались то о недобросовестных подрядчиков, то о неэффективное управление (предыдущий директор два года назад отправился на скамью подсудимых). В итоге долгов у «Немана» накопилось столько, что впору было закрывать стеклозавод.

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-15

Юрий Кисляк, директор предприятия «Стеклозавод «Неман»:
Были трудности и с оплатой и за энергоресурсы, которые легли в долги, плюс долги по модернизации (в общем-то, мы и просим об отсрочке и рассрочке этих выплат). Если этого не будет, то очень высока вероятность, что не будет и предприятия.

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-18

Для каждого шестого жителя Берёзовки этот завод  целая жизнь. Причем не одного поколения. Валерий Багинский – потомственный стеклодув: редкой профессией владел его отец, и вот уже 40 лет мастер продолжает семейное дело.

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-21

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-23

Валерий Багинский, мастер-отдельщик стеклоизделий предприятия «Стеклозавод «Неман»:
Большинство людей так или иначе, прямым образом или косвенным, связаны с производством нашего завода. Кормилец наш!

Валерий – один из тех, кто знает, как управляться с расплавленным до полутора тысяч градусов стеклом. Изделия мастера уникальны, двух идентичных не бывает.

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-26

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-28

Прошлой зимой выдувал стеклянные фигурки зодиакального китайского календаря – их наш Президент от имени сына Николая подарил первой леди Китая. Кто же знал, что спустя год во время экскурсии по предприятию Александр Лукашенко встретится с тем самым мастером.

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-31

Янтарный, бирюзовый, рубиновый, александритовый в разных техниках исполнениях. Хрусталь символ роскоши, богатства и признак. «Неман» сегодня крупнейший производитель в Европе.

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-34

Диана Тарашкевич, заместитель директора по реализации предприятия «Стеклозавод «Неман»:
Мы возобновили поставки во Францию. Это эксклюзивные позиции с определённым декором, определённой формы.

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-37

80 % продукции из Берёзовки экспортируют. На Восток богато украшенный и декорированный золотом хрусталь, на Запад  лаконичные бокалы, в Азию вазы для фруктов и сервировки стола. Пользуются нашим стеклом даже в Новой Зеландии, США и Катаре.

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-40

Сейчас завод активно развивает продажи в интернете. В условиях карантина во многих странах это единственная возможность шопинга. А нам и на руку.

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-43

Президент настаивает: нынешнее непростое время  лучшее для поиска новых форм работы. Выиграет тот, кто его не терял в простоях и ожидании прежней жизни.

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало. Не тем путём пошли, видите ли»

Президент Беларуси: «Принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство»

«Деньги отдадим вам, а вы смотрите, кому помочь». Александр Лукашенко о финансовой поддержке предприятий на местах

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-46

Помимо стекла здесь производят нужную в строительстве стекловату, используя в том числе и стеклобой, который остается. Прибыльно. Утеплитель белорусского производства покупают в Литве, Латвии, Польше, Украине.

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-49

Евгений Баранов, начальник цеха стекловаты предприятия «Стеклозавод «Неман»:
Производим 50 тонн в сутки. В месяц это выходит 1200 тонн, а за год 12600. Для сравнения: вот 12 тысячами 600 можем утеплить всю Лиду. 

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-52

В странах, окружающих Беларусь, темпы строительства из-за коронавируса замедлились оплаченные заказы лежат на складах. Но ведь в нашей стране ничего не остановилось, всё, в том числе и стройки, идёт по плану? Но, по факту, стекловаты, произведенной здесь, для внутреннего рынка все еще не хватает, приходится закупать. В связи с этим и решение Президента.

Александр Лукашенко, посещая «Неман»: перед моим приездом начали прятать брак, который у вас там валялся три года, я это знаю

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-55



Неожиданно, учитывая ситуацию на предприятии с долгами. Их столько, что за электричество и газ едва хватает расплатиться. Президент обещает поддержать. А как иначе? На кону жизнь целого города.

Александр Лукашенко на стеклозаводе «Неман»: ваши начальники очень сильно задолжали

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-58



И да, о тех проблемах, что не озвучили, Александр Лукашенко тоже знает, прячь не прячь.

Читайте также:

Президенту на стеклозаводе «Неман» подарили хрустального аиста

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Александр Лукашенко: «Вот это время надо пережить, с какой-то минимальной зарплатой»

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-61

Все потому, что поездкам Президента предшествует не всегда заметная работа помощников. Да и глава государства добираться до места назначения предпочитает по воздуху так больше можно разглядеть.

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-64

Вы там на вертолете пролетели. Может там, сверху, лучше видно, чем нам снизу?

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-67

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Все косяки с вертолета видны. Я ездил по вашей старой дороге, узкая. Это все-таки важное логистическое направление, поэтому замысел был давно. Сейчас подремонтируем из Минска выезды до Гродно, там кусок есть – мы его отшлифуем, чтобы вся дорога была хорошая, новая.

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-70

М6 преобразили за 2,5 года  четыре скоростные полосы, защитные сетки от животных и продуманные развязки. Подобная реконструкция ждет и трассу М7 Минск  Вильнюс.

Александр Лукашенко о лишних элементах дорог: по тому тротуару никто никогда не ходил и ходить не будет. Зачем вы его сделали?

«Неманский» хрусталь покупают даже в Новой Зеландии. Чем живёт сейчас предприятие?-73

Развивать будут и другие транспортные артерии. Транзит возможность для Беларуси зарабатывать в любые времена. Вот, как сейчас, когда практически весь мир ушел на карантин – грузовой поток по нашим дорогам не прекратился.

Жизнь продолжается и во время пандемии. Какой она будет после, зависит от принятых здесь и сейчас решений. В панике мало кто задумывается и осознаёт: остановиться  значит проиграть. Для человека, предприятия, страны.

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Юрий Кисляк # Валерий Багинский # Диана Тарашкевич # Евгений Баранов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Рабочая поездка Президента Беларуси в Лидский район. Все темы в одном материале
17 апреля 2020 21:54

Рабочая поездка Президента Беларуси в Лидский район. Все темы в одном материале

Директор стеклозавода «Неман» об отсрочке платежей: «Если этого не будет, то высока вероятность, что не будет и предприятия»
17 апреля 2020 21:13

Директор стеклозавода «Неман» об отсрочке платежей: «Если этого не будет, то высока вероятность, что не будет и предприятия»

Президент Беларуси: «Принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство»
17 апреля 2020 19:39

Президент Беларуси: «Принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство»