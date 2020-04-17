Александр Лукашенко на стеклозаводе «Неман»: ваши начальники очень сильно задолжали

Линия по выпуску стекловаты уникальная для Беларуси. Раз спрос такой на продукцию есть, почему бы не построить еще один такой завод? К исполнению обязательно.

– А за сколько ты построишь новый цех? – Значит, срок изготовления этого оборудования где-то занимает год и три месяца, потому что предзаказ идет. Ну параллельно если возведем – до двух лет успеем. – В общем, 7 ноября 2022 года вы нас пригласите.

О проблемах завода глава государства честно поговорил с его коллективом. Его точно не закроешь. Это понятно, да и это не выход. Предприятие градообразующее, на нем работает чуть ли не вся Березовка. Но решать вопрос будут.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваши начальники очень сильно задолжали, в больших долгах вы. Около 100 миллионов долларов. И, естественно, если эти долги из вас сейчас истребовать, то можно продать и здание, и сооружение, и вас вместе – и то не окупишь. Не вернешь эти долги.

Я помню свое давнишнее посещение этого предприятия. Тогда я приехал сюда, потому что вы живете в прекрасном месте – во-первых, мало таких мест в стране, во-вторых, работать вам больше негде, градообразующее предприятие. И тогда были два указа, посредством которых я вас поддержал. Начальники всегда найдут оправдания тому, почему плохо работаем. Деньги есть деньги – они или есть, или их нет. Особенно в нынешней ситуации, когда вокруг все остановились – экономика не работает ни в одном государстве.