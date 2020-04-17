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Президенту на стеклозаводе «Неман» подарили хрустального аиста

17 апреля 2020 16:51
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Новости Беларуси. Изделия неманского завода наверняка есть у каждого дома. А теперь будет еще и во Дворце Независимости. Президенту подарили хрустального аиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту на стеклозаводе «Неман» подарили хрустального аиста-1

Президенту на стеклозаводе «Неман» подарили хрустального аиста-3

И в конце, перед отъездом, что называется, напутственные слова местным чиновникам. Работать им есть над чем.

Президенту на стеклозаводе «Неман» подарили хрустального аиста-6



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не дай бог только здесь будет что-то не так. Ну и начинайте убирать этот цех и строить новый. Надо принять решение, если что – я найду, у кого одолжить деньги. Главное, чтобы занять сейчас тресты, занять людей, чтобы они работали.

Президенту на стеклозаводе «Неман» подарили хрустального аиста-8

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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