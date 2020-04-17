Президенту на стеклозаводе «Неман» подарили хрустального аиста

Новости Беларуси. Изделия неманского завода наверняка есть у каждого дома. А теперь будет еще и во Дворце Независимости. Президенту подарили хрустального аиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И в конце, перед отъездом, что называется, напутственные слова местным чиновникам. Работать им есть над чем.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не дай бог только здесь будет что-то не так. Ну и начинайте убирать этот цех и строить новый. Надо принять решение, если что – я найду, у кого одолжить деньги. Главное, чтобы занять сейчас тресты, занять людей, чтобы они работали.