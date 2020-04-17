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Президент Беларуси: «Принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство»

17 апреля 2020 19:39
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Новости Беларуси. Поддержка предприятий, реконструкция дорог, ситуация с коронавирусом. Целую серию важнейших тем 17 апреля подняли во время рабочей поездки  Президента в Лидский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятия и отрасли, и всей экономики.

Президент Беларуси: «Принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я часто говорю: коронавирус приходит, уходит, пандемия, эпидемия – сегодня есть, завтра она закончится – это не первый случай на нашей с вами памяти. А вот что будем делать потом? Поэтому мною принято решение ни в коем случае не закрывать страну, как бы ни было сложно, и не останавливать производство. Потому что остановить просто – даже можно потом (как у вас, допустим) и запустить быстро, только вам идти некуда будет со своей продукцией, рынки займут другие – более богатые и те, кто быстрее раскрутится. Знаете, может, это одна из причин этого психоза.

Президент Беларуси: «Принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство»-4

Поберегите себя там, где нужно, берегите, детей смотрите, потому что любая болезнь, даже если ты ее преодолеваешь, получаешь иммунитет, конечно, но и ослабляешь организм. Особенно сейчас – будьте аккуратны и осторожны. Что касается ваших дел, вы молодцы, что работаете, у вас есть перспектива. 

Президент Беларуси: «Принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство»-7

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# Коронавирус # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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