Президент Беларуси: «Принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я часто говорю: коронавирус приходит, уходит, пандемия, эпидемия – сегодня есть, завтра она закончится – это не первый случай на нашей с вами памяти. А вот что будем делать потом? Поэтому мною принято решение ни в коем случае не закрывать страну, как бы ни было сложно, и не останавливать производство. Потому что остановить просто – даже можно потом (как у вас, допустим) и запустить быстро, только вам идти некуда будет со своей продукцией, рынки займут другие – более богатые и те, кто быстрее раскрутится. Знаете, может, это одна из причин этого психоза.