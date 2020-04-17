Президент Беларуси: «Принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство»
Новости Беларуси. Поддержка предприятий, реконструкция дорог, ситуация с коронавирусом. Целую серию важнейших тем 17 апреля подняли во время рабочей поездки Президента в Лидский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятия и отрасли, и всей экономики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я часто говорю: коронавирус приходит, уходит, пандемия, эпидемия – сегодня есть, завтра она закончится – это не первый случай на нашей с вами памяти. А вот что будем делать потом? Поэтому мною принято решение ни в коем случае не закрывать страну, как бы ни было сложно, и не останавливать производство. Потому что остановить просто – даже можно потом (как у вас, допустим) и запустить быстро, только вам идти некуда будет со своей продукцией, рынки займут другие – более богатые и те, кто быстрее раскрутится. Знаете, может, это одна из причин этого психоза.
Поберегите себя там, где нужно, берегите, детей смотрите, потому что любая болезнь, даже если ты ее преодолеваешь, получаешь иммунитет, конечно, но и ослабляешь организм. Особенно сейчас – будьте аккуратны и осторожны. Что касается ваших дел, вы молодцы, что работаете, у вас есть перспектива.