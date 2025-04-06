Куда можно улететь из Бреста или Гомеля? Оценили возможности областных аэропортов

От падений никто не застрахован. Они случаются. Главное, что всегда есть шанс исправить ошибки и снова встать на крыло, как это происходит с региональными авиаперевозками. На неделе из Бреста запустили новый рейс в Санкт-Петербург, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Последний самолет следовал по такому маршруту в далеком 1992-м. Развал Советского Союз, конечно, внес коррективы в летное расписание. Но время турбулентности подходит к концу. Кроме Брестского аэропорта курс на Россию берет и Могилевский. Ожидается новый рейс в Москву. Не говоря уже о том, что летом из областных аэропортов чартеры в теплые страны летают регулярно и при полной загрузке. Скоро стартует очередной сезон. Так что готовимся пристегнуть ремни. Расписание и полетные возможности областных аэропортов на неделе изучил Глеб Прокофьев.

Пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс 919 «Брест – Санкт-Петербург», приглашаются в зал отправления. Этот голос держит внимание – без преувеличения – всех посетителей Брестского аэропорта. Его обладательница Татьяна в числе первых пассажиров нового рейса «Брест – Санкт-Петербург». В ее интонациях нотки гордости – за такой во всех смыслах взлет родной воздушной гавани.

Мне предложили озвучить объявление для аэропорта. И когда узнала, что это для нашего Брестского аэропорта, я согласилась безоговорочно. Потому что для меня это большая честь. Татьяна путешествует с целой группой, а точнее труппой. Артисты Брестского академического театра драмы откроют в Санкт-Петербурге международную профконференцию. Одним кликом скупили треть всех посадочных талонов – почти театральный аншлаг на аиапремьеру.

Анна Сеньковец, генеральный директор Брестского академического театра драмы:

Мне, как руководителю, конечно, это намного комфортнее. Так бы мы, соответственно, ехали в Минск. Это транспорт, дополнительные расходы. Не только для артистов, но и для бизнесменов и туристов от таких региональных вылетов сплошные плюсы – доступные цены и экономия времени. Теперь Брест и Питер разделяют менее двух часов. Путешествие в поезде, для сравнения, займет в 8 раз больше. А потому спрос высокий. Тем более, что это уже второй регулярный рейс из южной воздушной гавани Беларуси – в 2024 году начали летать в Москву, по этому направлению обслужили 20 тысяч пассажиров.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

С началом туристического сезона пассажирооборот растет. Чартерные рейсы в мае снова свяжут Брест и турецкую Анталью. В прошлом году заполняемость таких бортов доходила до 100 %. К новым высотам стремится и аэропорт в Витебске. Регион северный, так что его жители больше остальных мечтают о солнце.

Ближе для витебчан стали Египет и Турция. Благодаря чартерной программе all-inclusive начинается еще на родной земле. А вот регулярных рейсов из аэропорта пока нет. Но есть планы. В проработке популярные Москва, Питер, Сочи, Калининград и Грузия. Только пока желания не совсем совпадают с возможностями. Лидер по объему авиаперевозок среди регионов – Гомель. По праву он носит статус второго аэропорта в стране.

Глеб Прокофьев:

Воздушная гавань Гомеля единственная из региональных работает 24 на 7. В случаи необходимости и днем, и ночью здесь готовы принять практически любой борт. Это позволяет сделать инфраструктура аэропорта. Из Гомеля сейчас летают в Москву, Санкт-Петербург и Шарм-эль-Шейх. Скоро добавится сезонный чартер в Анталью.

Николай Мурашко, начальник Гомельского филиала ГП «Белаэронавигация»:

Рейсы чартерные заполняются на 100 %. Регулярные рейсы тоже имеют отличную загрузку. И для нас они интересны, и для авиаперевозчика, несомненно, с точки зрения экономики. В 2024 году в воздушной гавани Гомеля обслужили свыше полутысячи самолетов, а это более 74 тысяч пассажиров. В целом региональные авиаперевозки идут вверх: из года в год пассажиропоток только растет. В 2024-м он увеличился в 16 раз. Курс на расширение географии полетов продолжат, но вот связывать областные центры авиамаршрутами не планируют.