Джон Вароли: в Европе происходит становление четвёртого рейха – милитаризм, фашизм и русофобия

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:

Нам, экспертам, надо прекратить думать о том, что Франция – нормальная страна, что это свободная демократическая страна, и в общем, Европа. Все, конец. Эпоха европейской демократии и свободы закончилась. Это была хорошая эпоха, все было замечательно, сейчас все там плохо. Я сам боюсь ехать в Европу. Я только что выезжал из Европы, месяц назад. Реально страшно. Я был в Эстонии. Реально страшно. Я вижу, что там происходит. В Эстонии фактически тоталитарный режим. В Румынии, во Франции сейчас, в Великобритании абсолютно тоталитарный. В Германии превышается тоталитарный режим.

Понятно, что не все сразу, но потихонечку либералы-глобалисты устанавливают полный контроль над Европой. Осталась Италия. Италия неуправляемая. Там есть правое движение у власти в Риме, но это тоже ненадолго. И мы наблюдаем установление четвертого рейха. Я уже пару лет это говорю. И люди считают, что я преувеличиваю. Нет-нет, я не преувеличиваю. Это реально так. Сейчас четвертый рейх. Вот, посмотрите, Европа возвращается к своей недоброй традиции. Милитаризм, фашизм и русофобия. Вот все очевидно. Я здесь как-то ничего больше не добавлю – все очевидно.