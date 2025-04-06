Военный оркестр, плац-концерт и кабриолеты из Китая! Узнали секретные детали парада к 80-летию Победы

А сейчас к праздничной повестке. Все меньше времени остается до 9 Мая. В 2025 году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. А потому и праздник станет по-настоящему особенным. Конечно, кульминацией Дня Победы будет военный парад. Подготовка к нему уже началась. Организаторы обещают, что шествие пройдет абсолютно по-новому. Парад включит две части – историческую и современную, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. На неделе нам удалось узнать детали, которые пока держались в строгом секрете, но для нашей съемочной группы военные решили сделать исключение. Диана Головач узнала, кто отправится на парад в Москву, в каком состоянии те самые китайские кабриолеты и что прозвучит в музыкальном финале белорусского парада.

Тяжело говорится, дается рассказ, но трепет в груди, трепет, что благодаря им, нашим прадедам, у нас есть мирное небо. В этом юбилейном параде Татьяна Синяк шагает в особом строю – строю памяти. Для нее это не просто участие, а долг чести перед теми, чьи имена навсегда вписаны в историю ее семьи. Сразу четверо прадедов стали участниками тех событий, однако выжить удалось не всем.

Татьяна Синяк, начальник склада 127-й бригады связи:

При форсировании реки Буг их отряд попал под обстрел. И, да, к сожалению, он был расстрелян, и тогда погибло много людей. Татьяна – одна из 175 участниц самого красивого и утонченного строя пешей колонны праздничного шествия. Женская коробка на параде – это особая поэзия воинской выправки, где грация встречается с железной дисциплиной. Особый шик – их безупречный шаг на каблуках. Однако за этими легкими движениями – ежедневные упорные тренировки.

Всего же в пешей колонне военного парада пройдут порядка 4 тысяч человек. Это представители всех силовых ведомств нашей страны. Особая гордость парада – фронтовая коробка курсантов Военной академии. Вадим Шимкович тщательно готовит каждую деталь своей формы – реальный образец офицерского обмундирования того времени. Перед каждой тренировкой внимательно проверяет снаряжение. Сапоги – до зеркального блеска, гимнастерка – идеально отглажена, пилотка – по уставу. Так же когда-то готовились к параду и те, кому он сегодня отдает честь.

Вадим Шимкович, курсант Военной академии Беларуси:

До этого я уже участвовал в параде, который проходил в 2024 году, только тогда мы принимали участие в коробке состава современного солдата. Это был мой первый парад, и на самом деле эмоции тогда меня переполняли, но на этом параде ничуть не меньше.

Впервые в истории парада Победы в строю пройдут не только люди, но и верные друзья – служебные собаки. Этот особый взвод – дань уважения всем четвероногим бойцам, которые бок о бок с человеком служат Отечеству. Отбор в торжественное шествие прошли только лучшие. Главная задача – приучить животных к парадному шуму. Артиллерийские залпы, гром оркестра, крики толпы – для служебных собак это серьезное испытание. Но благодаря специальной программе подготовки даже самые громкие звуки теперь не нарушают их безупречного строя.

Виталий Скурат, начальник курса подготовки специалистов и служебных собак караульной и патрульной службы кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси:

Здесь сплачиваемся 100%, потому что собака только на меня рассчитывает в строю, что я ее поддержу, что я ей помогу. Визитная карточка белорусского военного парада – плац-концерт роты почетного караула. В этом году его подготовку начали сразу после Нового года. Сначала – замыслы на бумаге. Десятки эскизов и расчетов. Потом – перенос на плац, где каждая линия должна сложиться в безупречный рисунок – права на ошибку здесь нет. До самого дня парада плац-концерт хранится в строжайшей тайне. Чтобы 9 Мая на трибунах вспыхнул неподдельный зрительский восторг.

Кирилл Корчинский, командир роты почетного караула:

В этом году все элементы будут приурочены к 80-летию Великой Победы, все элементы сложны. Выход на исходные точки для показа плац-концерта. Тоже сложно. Стоять, двигаться. То есть у военнослужащего во время показа 7-10-минутного плац-концерта в голове миллион передвижений.

Особую торжественность параду традиционно придадут министерские кабриолеты «Красное знамя» – роскошный подарок от дружественного Китая. Для Антона Валуя участие в параде – исполнение детской мечты. Когда-то он, как и многие мальчики, с восхищением смотрел на парадные машины. А теперь сам ведет министерский кортеж.

Антон Валуй, начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения технической части 361-й базы охраны и обслуживания:

Нюансов есть целое множество. От виражей, которые нужно исполнять на автомобилях, до определенной скорости на определенных участках, которую нужно сохранять. По-настоящему уникальна в этом году и механизированная колонна. Парад разделится на две части: ретротехника и современные машины. Так, зрители увидят связь поколений – от танков, с которыми шли на Берлин, до техники, что сегодня стоит на страже мира. Ветеран парадов – легендарный Т-34 – вновь возглавит колонну, как когда-то в 1945-м.