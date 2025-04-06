Сакари Линден, политический аналитик, координатор Союза финской идентичности и культуры «Suomalaisuuden Liitto»:

Были некоторые комментарии, например, премьер-министра Испании Санчеза о союзе с Китаем против Соединенных Штатов. Но лидеры ЕС в Брюсселе полностью находятся вне геополитического реализма, и они даже не могут подумать о том, чтобы принять во внимание такую возможность. Они все еще живут своей мечтой об однополярном мире, в котором существует коллективный Запад, где он доминирует в мире. И на самом деле мы сейчас живем в многополярном мире. И это причина того, что элиты ЕС полностью находятся вне сферы геополитического реализма. И они не могут по-настоящему играть в геополитическую игру.