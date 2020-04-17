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Александр Лукашенко, посещая «Неман»: перед моим приездом начали прятать брак, который у вас там валялся три года, я это знаю

17 апреля 2020 19:45
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Новости Беларуси. Поддержка предприятий, реконструкция дорог, ситуация с коронавирусом. Целую серию важнейших тем 17 апреля подняли во время рабочей поездки  Президента в Лидский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, посещая «Неман»: перед моим приездом начали прятать брак, который у вас там валялся три года, я это знаю-1

Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятия и отрасли, и всей экономики.

О проблемах завода честно глава государства поговорит с его коллективом. Его точно не закроешь. Это понятно, да и это не выход. Предприятие градообразующее, на нем работает чуть ли не вся Берёзовка. Но решать вопрос будут.

Александр Лукашенко, посещая «Неман»: перед моим приездом начали прятать брак, который у вас там валялся три года, я это знаю-4



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Посмотрел я на ваше производство стекловаты, сказал сразу – то, что вы прятали там брак этот… Мне сразу доложили, что перед моим приездом вы тут начали мыть, чистить – это правильно, хоть толк будет от этого. И начали прятать этот свой брак, который у вас там валялся три года, я это знаю.

Вот до 1 сентября их задача, они мне сказали, что они это все измельчат, продадут. Я говорю: хоть съешьте, но до 1 сентября должно все приведено быть в порядок. Главное, что мы увидели, что эта стекловата – она имеет огромный спрос на рынке. И, оказывается, 700 тысяч кубов мы еще завозим. То есть вы не удовлетворите спрос нашей страны – есть потребность в этом. Поэтому я принял решение о строительстве еще одного цеха здесь. Деньги мы найдем для этого. Но самое главное, что та продукция, которую вы будете производить, она нужна на внутреннем рынке (для строителей и прочее) и на внешних рынках. 

Александр Лукашенко, посещая «Неман»: перед моим приездом начали прятать брак, который у вас там валялся три года, я это знаю-7

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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