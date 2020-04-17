Александр Лукашенко, посещая «Неман»: перед моим приездом начали прятать брак, который у вас там валялся три года, я это знаю

Новости Беларуси. Поддержка предприятий, реконструкция дорог, ситуация с коронавирусом. Целую серию важнейших тем 17 апреля подняли во время рабочей поездки Президента в Лидский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятия и отрасли, и всей экономики. О проблемах завода честно глава государства поговорит с его коллективом. Его точно не закроешь. Это понятно, да и это не выход. Предприятие градообразующее, на нем работает чуть ли не вся Берёзовка. Но решать вопрос будут.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Посмотрел я на ваше производство стекловаты, сказал сразу – то, что вы прятали там брак этот… Мне сразу доложили, что перед моим приездом вы тут начали мыть, чистить – это правильно, хоть толк будет от этого. И начали прятать этот свой брак, который у вас там валялся три года, я это знаю.