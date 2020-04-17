Александр Лукашенко о лишних элементах дорог: по тому тротуару никто никогда не ходил и ходить не будет. Зачем вы его сделали?

Новости Беларуси. В свое время денег не пожалели и в реконструкцию М6 вложились удачно: с 154 километрами справились за 2,5 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для дела брали кредит (в процессе удалось сэкономить 15 миллионов долларов). Из современного – на дороге бетонные ограждения на разделительной полосе, ограждения из сетки, чтобы дикие животные не выбегали на дорогу. Про М6 говорили и на встрече с работниками завода «Неман»: Президент сказал, что проделанной работой доволен.

– Немного сэкономили ресурсов в процессе реализации участка. – Я это знаю. – И у нас есть предложение. У нас эти участки – тут 59 километров и здесь 57 – мы посчитали, где-то 60 километров, приведенные к двум полосам – за эти деньги подремонтировать эти два участка. Мы предлагаем эту экономию, которая образовалась в целом по проекту, направить на эти участки, и у нас тогда будет полностью готовый коридор.

– Ну а что ты хочешь сделать на этих участках? – Я хочу поменять асфальтобетонное покрытие. Просто сфрезеровать и новый верхний слой асфальтобетона положить. – 5, 8 – сколько? – Где-то 4 сантиметра, где-то 8, где участок капремонта. И она еще будет 12-15 лет стоять, этого будет достаточно.

У Минтранса проектов хоть отбавляй. Разработана целая госпрограмма по дорогам на пятилетку. Президент идеи поддерживает. Это и модернизация дороги М7 на Вильнюс, Р122 – Могилев-Чериков, МЗ – Минск-Витебск. Но здесь важно не заниматься лишним. О чем речь? Президент говорит конкретно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо дурью заниматься. Вот я на Молодечно, там трасса есть, на вторую кольцевую дорогу выезжаю. Когда начал сам, за рулем еду – и там сделали эти заборы, километра три, въезд на кольцевую первую. Слушай, как-то даже неприятно. Вот въезжаешь как будто в тоннель какой-то. Я думаю: дай-ка посмотрю, зачем эти заборы сделали. Уже плюнул на все, посмотрел. А там, за забором, идет вторая дорога, и только через вторую дорогу там где-то начальники в свое время, наверное, построились. Вот я сказал убрать эти все дороги и заборы.

Тротуар при повороте на первую эту дорогу. По тому тротуару никто никогда не ходил и ходить не будет. Зачем вы его сделали? Потом забор какой-то поставили. Ну вот я же там постоянно езжу и вижу, что это все пустое. А деньги-то затратили.