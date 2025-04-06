Эксперт прокомментировал новый пакет санкций ЕС против Беларуси: пока эта стратегия не работает

Надежда Сасс, ведущая: На этой неделе снова были приняты новые санкции Европейского союза против Беларуси. Как вы считаете, за последнее время не появилось ли убеждения, что данная санкционная политика не работает? И тех действий, возможно, целей, которые изначально преследовали те государства, которые эту санкционную политику и начали, они не достигли. И опять же, даже видим по курсу рубля к доллару, совершенно та же ситуация, которая была до начала специальной военной операции. Зачем же тогда продолжать эту разрушающую даже не ту страну, против которой были введены санкции, а самих себя? Опять же, Европейского союза это касается.

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации:

Я думаю, что здесь дело в долгосрочной стратегии Запада в целом. И здесь, в общем, американцы мало, я думаю, отличаются от европейцев. Это изматывание, ослабление России экономически, в социальном плане. И Беларуси как ключевого союзника России в Европе. И, собственно говоря, Запад будет продолжать использовать это как удавку. И неважно в данном случае, в краткосрочной перспективе санкции работают или нет. Это стратегический вопрос для Запада, а не тактический. И ставка делается сейчас уже не на какой-то экспорт демократии и не на прямую поддержку оппозиции, потому что поддержка России и Беларуси, поддержка Беларуси и России – это, в общем, факт, политический факт и военно-политическое взаимодействие. Конечно, Запад прекрасно уже понимает, что так не получится. Но вот постепенно порождать среди людей недовольство…

Ведь та же самая Украина, этот проект был не просто: «Украина – это не Россия», а «Украина – это антиРоссия». Показывать, что посмотрите, вот как вы хуже стали жить из-за санкций. Используя социальные сети, необязательно какие-то политические декларации с высоких трибун, которые, кстати, тоже продолжаются, но тем не менее. Чтобы люди, особенно молодежь, и в России, и в Беларуси, видели, что хлеба на Западе все равно больше и колбаса лучше, и больше выбор в магазинах. И как бы не зря наш патриарх прямо так и сказал: есть места, где и магазины получше, но это не главное. И безусловно, конечно, пока эта стратегия не работает. И мы должны приложить, мне кажется, все совместные усилия для того, чтобы она никогда и не возымела успех. У нас для этого шансы все есть.