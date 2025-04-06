Азарёнок: все взывали многополярный мир, но кто обещал, что он будет справедливым, мирным и спокойным?

Мир готовится к войне. Каким будет распад американской империи? Григорий Азаренок и его авторская рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Флаги, транспоранты, женщины, геи, феминистки, активистки, мигранты, мигрантки, нелегалы, нелегалки, плакаты и плакатки. Раньше шутили: в США невозможна революция, потому что там нет посольства США. Видимо, открыли. В 1 200 городах Америки прошли митинги и шествия против Трампа. Призвал выходить на улицу Обама, боевой ржач Камалы звал на бой против рыжего Президента. Империя наносит ответный удар. Их слово и дело. В американской политике традиционно есть магическая цифра – 100 дней. Это время, когда новый Президент на коне, когда он и Цезарь, и Македонский, когда никто не посмеет вякнуть против него. А уж тем более после такого кровавоухого триумфа Трампа. А вот после ста дней – раздрай, раскол, разруха. Трамп действительно что-то сделал. Главное – нанес удар по грантовым кормушкам. Обрезание капиталистическим серпом и молотом закровоточило у всех подопечных американской бухгалтерии по всему миру. От украинской власти до пропалестинских фондов, от трансгендерных боевых колесниц до наших беглых навозных жуков. Но на этом пока все.

Григорий Азаренок:

Несмотря на то, что в бывшем «Твиттере» каждый день оглашается триумфальная историческая «перемога» – что по факту? Глубинка обломала консервативную революцию в Европе. «АдГ», Ле Пен, Джорджеску – все зачищены. Орбан и Фицо в гордом одиночестве взирают на глобалистский канкан в трехкратной скорости. ЕС консолидирован, выстроен по ранжиру, все петухи на своих курах, а куры при кормушках. Переговоры увязли. Затянулись в трясину. Заплыли в болото, как американский БМП в Литве. В Джидде, Эр-Рияде – где угодно – наверняка выпиты литры кофе, скурены тысячи сигарет, вискарь, самогон и водка мешались между собой, а дроны и снаряды по-прежнему летят по своим делам. В обе стороны. Черное море блокировано. Атаки на энергетику только усилились. Хоть тушкой, хоть гадюкой, хоть чучелом, хоть змеюкой, падая на колени и гневно крича, целуя туфлю и плюя в лицо, но Зеленский выдержал первый наскок Трампа. Какие то выборы в Украине – пустой блеф и брехня. Военное положение сохраняется. ТЦК гребут и гребут полонных громодян на мясо. Образовалась «цээуропа» или «Европа+» (была такая радиостанция) – Британия, ЕС и Украина.