Александр Лукашенко: «Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало. Не тем путём пошли, видите ли»

Новости Беларуси. С рабочим визитом на стеклозавод «Неман» Александр Лукашенко приехал неспроста – было много тем для обсуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По заразе, я знаю, вы выглядите лучше других областей. Пока молодцы, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы же видите, что этот COVID уже превратился в политику. Ну, я этого ожидал.

Ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало. Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас разрушили напрочь, вы это знаете не хуже меня. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил – ну так и теперь пожинают плоды. И в нас камнями бросают.

Поэтому смотрите, расслабляться не надо. Гродненцы пока работают неплохо. Но самое главное – мы пока справляемся. Сегодня маленький-маленький лучик надежды забрезжил.