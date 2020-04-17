Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало. Не тем путём пошли, видите ли»

17 апреля 2020 20:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С рабочим визитом на стеклозавод «Неман» Александр Лукашенко приехал неспроста – было много тем для обсуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но первым делом Президент спросил, как дела в области.

Александр Лукашенко: «Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало. Не тем путём пошли, видите ли»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По заразе, я знаю, вы выглядите лучше других областей. Пока молодцы, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы же видите, что этот COVID уже превратился в политику. Ну, я этого ожидал.

Ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало. Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас разрушили напрочь, вы это знаете не хуже меня. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил – ну так и теперь пожинают плоды. И в нас камнями бросают.

Поэтому смотрите, расслабляться не надо. Гродненцы пока работают неплохо. Но самое главное – мы пока справляемся. Сегодня маленький-маленький лучик надежды забрезжил.

Александр Лукашенко: «Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало. Не тем путём пошли, видите ли»-4

Читайте также:

Поддержка предприятий, организация учёбы в школах, зарплаты врачей. О чём говорил Президент, посещая стеклозавод «Неман»

Президент Беларуси: «Принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство»

Александр Лукашенко: «Если только вы где-то засопливели, немедленно обратитесь к врачу»

# Коронавирус # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шпаковский о визите миссии ВОЗ: «Те, кто нас сейчас критикует, например, Литовская Республика. Пусть они приедут к вам и дадут своё заключение»
16 апреля 2020 12:17

Шпаковский о визите миссии ВОЗ: «Те, кто нас сейчас критикует, например, Литовская Республика. Пусть они приедут к вам и дадут своё заключение»

«Я жду вас в Минске, гарантирую полную безопасность». Александр Лукашенко пригласил участников саммита ЕАЭС в Минск
15 апреля 2020 06:33

«Я жду вас в Минске, гарантирую полную безопасность». Александр Лукашенко пригласил участников саммита ЕАЭС в Минск

Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств
14 апреля 2020 20:41

Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств