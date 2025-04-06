Во Дворце Республике прошёл концерт-реквием «Каждый третий»

Конечно, День Победы не сводится только к военному параду. Хотя это действо безусловно достойно внимания. 9 Мая будут отмечать буквально во всех уголках Беларуси. А формы и форматы каждый определяет сам – что кому ближе и понятнее. К примеру, 6 апреля в Минске во Дворце Республике прошел концерт-реквием «Каждый третий». Это уникальный проект, который сочетает разные виды искусства, чтобы погрузить зрителя в атмосферу тех лет. Показы продлятся до 12 апреля. Их смогут посетить зрители Минска и всех областей, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Во Дворце Республики побывала Полина Королева.

Сегодня я написала письмо своим родителям, потому что считаю, что это действительно очень важный праздник. Очень важно передавать это из поколения в поколение. Потому что если мы не будем помнить эту важную дату, это важное событие, значит, наши дети не будут этого знать, не будут этого помнить. И, соответственно, к сожалению, такое может повториться.

Солдатские треугольники – неотъемлемый символ войны и надежды. Они появились, когда уже в июле 1941-го закончились обычные конверты. А писем ждали родные, как реликвии. Дошедшие весточки с фронта о жизни, войне, любви ставили рядом с иконами.

Василий Матвеев, первый заместитель генерального директора Белорусского телеграфного агентства:

Каждое такое письмо с фронта означало только одно, что человек жив. Читать их без слез невозможно. Даже я, мужчина, уже который раз их перечитываю и наворачиваются слезы. Например, такая история. Минчанин Александр Клышко. Он ушел на фронт и писал домой письма. Жил в районе Немиги, вот здесь, абсолютно недалеко. И письма, переписка прекратились в какой-то момент. Семья перестала отвечать. И он до декабря 1946 года пока не вернулся в Минск. Не знал, что с ним случилось. С его дочерями, с его женой. И первые его шаги в Минске, он пришел на Немигу, в разрушенные места. Он спрашивает у двух девушек, где здесь дом Клышко? И говорят: папа, это же мы.

Письма – лишь одна из точек выставочной галереи, которая развернулась во Дворце Республики. Сегодня здесь стартовал концерт-реквием не на один день, небольшой марафон продлится до 12 апреля, и посетят его жители всех областей Беларуси. Чтобы узнать то, чего не знали о мрачной, но неотъемлемой части нашей земли. Чтобы вспомнить тех, кому мы обязаны ни много ни мало – жизнью и будущим. И чтобы почтить их память. От которой многие страны, увы, отмахиваются.

Вадим Кравчук, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Брестской области выпала высокая честь первыми участвовать непосредственно в проекте «Каждый третий». Количественный состав делегации от первого региона составляет более 2,5 тысяч человек. В Брестской области было сожжено в годы Великой Отечественной войны 877 деревень, из которых 91 населенный пункт, к сожалению, не был восстановлен.