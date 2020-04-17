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Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

17 апреля 2020 21:08
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Новости Беларуси. Завод в Березовке – крупнейший производитель хрустальных изделий во всей Европе. В Беларуси и вовсе единственный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-1

Стеклозаводу «Неман» уже 137 лет. В производстве около 5000 видов изделий. 80 % продукции из Березовки идет экспорт: партии отправляют в Россию, Азербайджан, Украину, Молдову, страны Средней Азии. Даже в Новую Зеландию, США и Катар.

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-4

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-6

Сейчас, что логично, завод активно работает над онлайн-торговлей. Стараются угодить каждому заказчику: если на Востоке ценят богатый узор и декорирование золотом (там хрусталь принято передавать по наследству), то на Западе склоняются к минимализму.

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-9

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-11

В Азию в основном уезжают вазы для фруктов и сервировки стола, а в Европу изделия для напитков. Новый тренд – большие емкостные бокалы для вина.

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-14

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-16

Предприятие в целом старается шагать в ногу со временем. Новинка – окрашенный хрусталь: янтарный, бирюзовый, рубиновый, александритовый в разных техниках исполнения. Все рецепты – собственный разработки.

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-19

Диана Тарашкевич, заместитель директора по реализации стеклозавода «Неман»:
Бренд «Неман» известен во всем мире. Более 80 % изделий из стекла и хрусталя на сумму около 6 миллионов долларов реализуется на экспорт.

Наши дизайнеры следят за последними тенденциями в сфере производства стекла и хрусталя. Мода на хрусталь возвращается, особенно на хрусталь ручной работы. Мы возобновили поставки во Францию. Это эксклюзивные позиции с определенным декором, определенной формы.

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-22

Дымят печи, течет стекло. Цех, где трудятся стеклодувы. Для журналистов здесь все необычно. С интересом площадку осмотрел и Президент, пообщался с работниками.

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-25

Здесь полностью ручная работа. С высокими температурами мастера на «ты». Шутка ли, температура варки стекла – 1440 градусов, выдувальщики же работают с материалом при тысяче.

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-28

Уверенными движениями укрощают раскаленное стекло, дуют в трубку (теперь начали для подачи воздуха использовать и резиновые груши на конце трубки), придают нужную форму изделию с помощью десятка приспособлений, обрезают ножницами расплавленное стекло. Обдают холодной водой – и все, ваза или фужер готовы.

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-31

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-33

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-35

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-37

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-39

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-41

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-43

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-45

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире-47

# Предприятия Беларуси # общество # Диана Тарашкевич # Фотофакт

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