«Деньги отдадим вам, а вы смотрите, кому помочь». Александр Лукашенко о финансовой поддержке предприятий на местах

Так, Президент пообещал поддержку предприятиям на местах и рассказал, что считает необходимым начать со следующей недели школьный учебный процесс. Прежде всего, в сельской местности. Начинается посевная, поэтому оставлять детей дома не с кем. Постепенно в учебный процесс включаться должны и в городах.

Александр Лукашенко отметил, что в нынешней ситуации крайне важно сохранить трудовые коллективы на предприятиях. Глава государства пообещал оказать финансовую поддержку из республиканского бюджета и направить средства в области. Губернаторы на местах распределят для тех субъектов хозяйствования, которые в этом нуждаются.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вся поддержка будет оказываться только губернаторами. Все деньги, которые у нас будут в республиканском бюджете (мною принято уже решение железное), мы отдадим на места. Потому что из Минска не так видно, что происходит в Гродно или же в Витебске. Губернаторы настаивают: мы знаем, кого поддержать. Если вы хотите нам помочь, дайте нам деньги, которые вы там делить будете. Я абсолютно поддерживаю эту позицию. Деньги мы отдадим вам, а вы уже здесь смотрите, кому помочь.

Но при этом имейте в виду… Я даже не хочу называть фамилии губернаторов, когда я с ними общался, говорят: «Вот, был магазинчик, два человека, три человека работали. Сейчас у них упала выручка и так далее. Надо поддержать». Я говорю: «Хорошо». Ситуация такая. Так а почему эти два-три человека не пошли на другую работу и не пересидели на другой работе два-три месяца? Что они ждут, что мы магазинчик будем поддерживать?