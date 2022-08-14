Лукашенко на расширенном Совмине: сильно надо шевелиться, если кто-то не тянет, ребята, надо будет уходить

Новости Беларуси. Эта неделя прошла под знаком экономики. Сразу несколько совещаний Президент посвятил разбору полетов в этой сфере. Сейчас набрать нужную финансовую и промышленную высоты мешают санкции. Это факт. Но это не значит, что можно сидеть сложа руки и все списывать на недружественные страны. К тому же, как показала ситуация на том же Миорском заводе, проблемы есть и внутри страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Их ни на кого не спишешь. Да и, в конце концов, экономика равно стабильность. Это наша формула успеха в любые времена. А вот найти все неизвестные в этой схеме как раз задача для светлых голов.

Они на неделе и собрались на Совмине, чтобы обсудить с Президентом, как обстоят наши экономические дела. Символично, что такая встреча прошла 9 августа. В этот день два года назад звучали требования перемен. Запрос на изменения есть и сегодня. Только это требования Президента, направленные на сохранение экономической и политический независимости Беларуси. И никак иначе. В чем соль белорусской модели развития, где наши новые точки роста и почему это совещание только репетиция перед итоговым разбором года? Наш политический обозреватель Евгений Пустовой разбирался в цифрах и что за ними стоит. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Такого подарка премьер-министр в преддверии своего дня рождения не ожидал. На расширенном Совмине – Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да расслабься ты, чего ты.

Правительство не расслабляется уже более двух лет. Роман Головченко на должность назначен в сложное время. Мировую ковидную истерию сменили точечные хладнокровные санкции. Но у нас есть показатели, за которые не стыдно. «Максимум за весь период». Головченко рассказал, сколько денег иностранные инвесторы оставили в Беларуси.

Глава государства требует по делу, без оправданий и выгодных цифр. Почему? Ну потому что он всегда так требует. Да и сейчас мировая экономика попала в турбулентность. Не мы ее создали, но нам надо быть готовыми ко всему. Александр Лукашенко: если мы не хотим воевать, мы должны иметь крепкую экономику. Подробности.

Говорим о стабильной работе белорусской экономики – подразумеваем экспорт. Говорим «экспорт» – подразумеваем нефтехимию, промышленность и АПК. Этим направлениям уделили больше всего внимания. А профильные министры вообще стали основными спикерами большого мозгового штурма. Правда, завалить одними отчетами не получилось. Хедлайнер Совмина – Президент. «Для меня это ни о чем». Президенту рассказали, сколько зарабатывает белорусская промышленность. Складские запасы – 70 % от месячной выработки. Тяжелее всего ситуация в конъюнктурной отрасли – нефтепереработке. Всегда зависит от внешних факторов. Впрочем, как и машиностроение. Конвейеры не на ручнике. Но нужны новые. Были перебои с комплектующими. Их решили. Планы на небольшой рост есть, но думают и о перспективах. Подробности. Строительный комплекс – ведь это тоже экспортный бренд Беларуси. Есть возможность развернуться на самом близком во всех смыслах рынке. На просторах России. А то, что получается... Без белорусских строителей ни один небоскреб «Москва-Сити» не построен.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Показатель по подрядным работам за пределами страны вырос на 187 %. То, что касается жилищного строительства, также за пределами страны, это 152 %.

Александр Лукашенко:

Ну у тебя же как в сельском хозяйстве – ты почти не зависишь от этих санкций. Только лучше становится. Руслан Пархамович:

Так точно. У нас будет положительный результат и по экспорту товаров, и по экспорту услуг. Жилищное строительство в Беларуси – это точка роста. Строятся новые дома, растет покупательский интерес. Но для этого нужны доступные кредиты. Читайте здесь. За это полугодие годовой план перевыполнен на 45,6 %. Лучше всего дела обстоят в Брестской области – на 60 %. И за аграрные позиции глава государства тоже похвалил губернатора региона. А вот в целом от АПК страны Первый ждет большей отдачи. Продовольствие сейчас – премиальная статья экспорта. Но, как всегда, хромает производство скота.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Такой маржинальности на экспорте не было никогда. Александр Лукашенко:

Игорь, нам не надо эта работа, мы живем и работаем ради своего народа, белорусского прежде всего. Да, там надо заработать, но не надо, чтобы этот хапун был. Это я говорю по-еврейски, по-белорусски. Вот кинулись туда… Яйца в одну корзину класть не надо. И если внешнеэкономическая служба смогла переориентироваться с Запада на Восток, то для железной дороги грузопотоки – это не стрелки перевести.

Александр Лукашенко:

Вы не можете поставить то, что уже законтрактовано в Китай по железной дороге. Давайте, прибавляйте, где вы будете брать вагоны, или вы будете по ночам в условиях, как премьер сказал, жесточайшей конкуренции и военного времени производить эти вагоны, контейнеры и прочее. Нам надо перевезти то, что есть, то, что от вас требуют руководители. Имейте в виду. Проблемные есть. Да их и не утаишь. Планы и цифры с реальностью совместила глава Нацстата.

Александр Лукашенко:

В натуральном выражении мы чего, прибавили по экспорту? Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

В июле падение остановилось. Александр Лукашенко:

Да, но не прибавили за этот период.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Минус 30 %. Александр Лукашенко:

Минус 30. Инна Медведева:

В июле, в общем. Январь – июнь и январь – май – 27,7 % снижение экспорта. В июле 100 %. Николай Снопков:

Все, в августе будет рост.

Прения вызвало и обсуждение дальнейшей денежно-монетарной политики. Никто не замалчивал возможные угрозы. И каждый предлагал свой план действий. Это точно не экстренный, а промежуточный Совмин. Целей много, но сверхзадача одна – чтобы все пертурбации мировой экономики меньше всего коснулись нас с вами. Соль белорусской модели – работать не над поиском оправданий, а над новыми способами и методами. Даже опираясь на Россию, которая, благодаря договоренностям в верхах, стала безбарьерным рынком. Необходимо не уходить из Европы – таково требование главы государства. Не отступать от прошлогодних позиций – это касается и ВВП.